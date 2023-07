Drittes Testspiel für den BVB: Borussia Dortmund testet am heutigen Freitag gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Testspiels live im TV, Livestream und Liveticker.

Dritter Sieg im dritten Testspiel? Bisher hält sich der BVB in der Vorbereitung auf die Bundesligasaison 2023/24 schadlos. Nach einem 7:0-Erfolg beim Oberligisten Westfalia Rhynern gelang der Borussia am vergangenen Mittwoch ein knapper 3:2-Sieg beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

Ein weiterer Viertligist wartet am heutigen Samstag. Das Team von Edin Terzic tritt am Nachmittag bei Rot-Weiß Erfurt an. Anpfiff in der Multifunktionsarena Erfurt ist um 16.30 Uhr. Es ist zu erwarten, dass dabei ein Großteil des Bundesligakaders der neuen Saison weiterhin fehlen wird. In den bisherigen Testspielen kamen Stars wie Donyell Malen, Sebastien Haller oder Neuzugang Felix Nmecha nicht zum Einsatz.

Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Spiel: Rot-Weiß Erfurt vs. Borussia Dortmund

Rot-Weiß Erfurt vs. Borussia Dortmund Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 16:30 Uhr

16:30 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: Sky Sport News

Livestream: SkyGo , Wow , Skysport.de , Sky Sport App, BVB TV, BVB-Kanal YouTube

, Liveticker: SPOX

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt heute live, Übertragung: Testspiel von Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Um live bei der Übertragung des Testspiels dabei zu sein, bieten sich Euch Möglichkeiten im TV und Livestream.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Die Übertragung des Testspiels heute live im TV

Über das lineare Fernsehprogramm bleibt Euch allerdings nur eine Option. Lediglich Sky Sport News überträgt die Partie live im TV. Anders als in der Vergangenheit, ist der Sender Teil des Pay-TV-Programms von Sky und kann daher nur mit einem dazugehörigen Abonnement empfangen werden.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Die Übertragung des Testspiels heute im Livestream

Auch für die Ausstrahlung der Partie im Livestream zeigt sich Sky verantwortlich. Online habt Ihr mehrere Möglichkeiten, die allerdings alle nur mit einem Sky-Abo erreichbar sind. Ihr könnt die Partie des BVB bei SkyGo oder WOW schauen.

Der BVB überträgt den Testspiel-Auftritt der Schwarz-Gelben zudem auf dem eigenen YouTube-Channel und bei BVB TV auf der eigenen Website.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Das Testspiel im Liveticker

Wer weder im TV noch online einschalten kann, sollte die Partie im SPOX-Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Aktion des Spiels.

Hier geht's direkt zum Liveticker der Partie Rot-Weiß Erfurt vs. Borussia Dortmund.

BVB: Die weiteren Testspiele der Borussia