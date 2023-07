1. FC Magdeburg vs. FC Sevilla heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Ab in die neue Spielzeit: Mit der offiziellen Saisoneröffnung läutet der 1. FC Magdeburg das Fußballjahr 2023/24 ein. Im letzten Test vor dem Auftakt in der 2. Bundesliga wartet der FC Sevilla. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und Livestream.

Nicht einmal mehr eine Woche bleibt dem 1. FC Magdeburg, um die letzten Vorbereitungen auf die Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga zu treffen. Am Samstag, 29. Juli, ist der Tabellenelfte der vergangenen Spielzeit am 1. Spieltag beim Aufsteiger von Wehen Wiesbaden zu Gast.

Im letzten Test geht es im Zuge der offiziellen Saisoneröffnung des Vereins gegen den Europa League-Sieger des FC Sevilla. Die Partie gegen den spanischen Topklub startet am heutigen Sonntagnachmittag um 15 Uhr in der MDCC-Arena.

Wie ihr bei der Partie live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier. Wir haben alle Infos zur Übertragung des Spiels im Free-TV und Livestream.

1. FC Magdeburg vs. FC Sevilla heute live: Die wichtigsten Infos

Spiel: 1. FC Magdeburg vs. FC Sevilla

Datum: 23. Juli 2023

23. Juli 2023 Uhrzeit: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: ...

... Livestream: ...

1. FC Magdeburg vs. FC Sevilla heute live, Übertragung des Testspiels im Free-TV und Livestream

Zum Spiel wird es leider keine Übertragung im Free-TV und Livestream geben. Die Magdeburger bieten allerdings immerhin eine Radio-Berichterstattung in der offiziellen FCM-App an.

