SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus, Übertragung: Relegation zur 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute fällt die Entscheidung über den letzten Aufsteiger in die 3. Liga. Die SpVgg Unterhaching empfängt Energie Cottbus zum Relegations-Rückspiel. Wir Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, 11. Juni, fällt die Entscheidung über den letzten Aufsteiger in die 3. Liga. In der Relegation zur 3. Liga empfängt die SpVgg Unterhaching heute Energie Cottbus zum Rückspiel. Dieses wird um 13 Uhr im Stadion am Sportpark in Unterhaching.

Nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Cottbus steht die Spielvereinigung mit einem Bein in der 3. Liga. Im letzten Spiel unter Trainer Sandro Wagner will der Meister der Regionalliga Bayern jetzt den Aufstieg perfekt machen.

Cottbus hat diesen aber noch nicht abgeschrieben. "Wir haben am Sonntag eine andere Situation als heute, aufgrund gewisser Spieler. Wir haben, bis auf das letzte Spiel, die letzten sieben, acht Auswärtsspiele alle gewonnen und wir waren überall stark", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus, Übertragung: Relegation zur 3. Liga heute live im TV und Livestream

Unterhaching vs. Cottbus wird heute live im Free-TV übertragen - und zwar ab 13 Uhr vom Bayerischen Rundfunk (BR). Moderator der Sendung in dem dritten Programm der ARD ist Markus Othmer.

Kostenlos live verfolgen könnt Ihr Spiel auch in der ARD-Mediathek.

Eine Liveübertragung bietet auch Magenta Sportan. Der Anbieter der Telekom beginnt um 12.45 Uhr mit seiner Übertragung.

Magenta Sport ist aber nur kostenpflichtig zu empfangen. Kunden der Telekom bezahlen für ein Abo entweder 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo. Für Nicht-Kunden liegt der Abo-Preis bei 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo oder 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo.

SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus, Übertragung: Relegation zur 3. Liga heute im Liveticker

SPOX informiert Euch über den Verlauf der Partie in einem ausführlichen Liveticker. Klickt rein und erfahrt, wer in der nächsten Saison in der 3. Liga spielt.

Hier geht's ab 10 Uhr zum Liveticker SpVgg Unterhaching - Energie Cottbus.

© getty Trainer Sandro Wagner will heute mit der SpVgg Unterhaching aufsteigen.

SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus, Übertragung: Relegation zur 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus

SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spielrunde: Relegation zur 3. Liga

Relegation zur 3. Liga Datum: 11. Juni 2023

11. Juni 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Stadion am Sportpark, Unterhaching

Stadion am Sportpark, Unterhaching TV: Magenta Sport, BR

Livestream: Magenta Sport, ARD-Mediathek

SpVgg Unterhaching vs. Energie Cottbus: Die Termine zur Relegation