Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: FA Cup Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale des FA Cups stehen sich heute die Mannschaften von Manchester City und Manchester United gegenüber. Hier gibt's alle Infos rund um die Übertragung im TV und Livestream.

Auch in England geht es heute um den letzten großen Titel der Saison 2022/23! Im Finale des FA Cups kommt es im Londoner Wembley Stadium zum Duell der Stadtrivalen Manchester United und Manchester City. Angepfiffen wird die Partie um 16 Uhr.

Manchester City träumt vor dem Finale im FA-Cup mehr denn je vom Triple. Nach der Meisterschaft können die Skyblues eben heute noch den FA Cup gewinnen und am kommenden Samstag die Champions League. "Es würde mir alles bedeuten. Ich werde alles tun, was ich kann, um es zu schaffen. Es ist mein größter Traum, und hoffentlich werden Träume wahr", sagte City-Torjäger Erling Haaland der BBC.

Bisher konnte nur ein englischer Klub das Triple gewinnen - ausgerechnet Citys Stadtrivale Manchester United 1999. Die Reds wollen nun verhindern, dass die Citizens weiter die Chance darauf haben. Manchester United qualifizierte sich als Meisterschaftsdritter für die nächste Champions League.

In der Premier League gewann City in der gerade abgelaufenen Spielzeit in der Hinrunde mit 6:3, in der Rückrunde entschied United das Stadtduell mit 2:1 für sich.

Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: FA Cup Finale heute live im TV und Livestream

Das FA-Cup-Finale zwischen Manchester United und Manchester City wird heute exklusiv vom Streamingdienst DAZN live auf all seinen Plattformen übertragen. Die Liveübertragung mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Marco Hagemann und Experte Michael Ballack beginnt um 15.40 Uhr.

Um das vielfältige Programm von DAZN live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Abo-Angebote: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Das Finale des FA-Cups ist im Paket DAZN Standard (9,99 Euro im Monat) enthalten.

Zudem wird das Spiel auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 sehen - was allerdings auch kostenpflichtig ist und nur einen Receiver von Sky, Vodafone oder der Telekom möglich ist.

© getty Das Wembley Stadium ist Austragungsort des FA-Cup-Finales.

Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: FA Cup Finale heute live im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN, dann klickt heute in den Liveticker von SPOX und seit hautnah beim FA-Cup-Finale dabei. Dank zeitnaher Aktualisierungen verpasst Ihr garantiert nichts!

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - Manchester City.

© getty Trainer Pep Guardiola will heute mit Manchester City den nächsten Schritt zum Triple machen.

