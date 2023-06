AC Florenz vs. West Ham United, Übertragung: Finale der Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch ist es so weit: Im Conference-League-Finale treffen der AC Florenz und West Ham United aufeinander. Alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Zwischen dem Europa-League- und Champions-League-Finale kommt es am heutigen Mittwochabend zur Austragung des Conference-League-Finals. In der Fortuna-Arena in Prag trifft die AC Florenz auf West Ham United. Für beide Teams ist es das letzte Spiel vor der Sommerpause.

Vor knapp drei Wochen machten die AC Florenz und West Ham United die Finalteilnahme perfekt. West Ham setzte sich im Halbfinale einigermaßen ungefährdet gegen den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar durch. Dramatischer ging es da schon bei den Italienern zu: In der Verlängerung fiel das nötige 3:1 beim FC Basel erst in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Wer kann sich heute durchsetzen? Ihr könnt die Partie live verfolgen. Wie Euch das im TV, Livestream und Liveticker gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

AC Florenz vs. West Ham United, Übertragung: Finale der Conference League heute live im TV und Livestream

Das heutige Endspiel der Conference League ist live im Free-TV empfangbar. Wie üblich, zeichnet der Privatsender RTL verantwortlich für die Übertragung des Spiels AC Florenz vs. West Ham United. Zwar läuft das Finale nicht im Hauptprogramm, allerdings strahlt der Spartensender NITRO die Partie aus.

Anpfiff ist dabei um 21 Uhr, NITRO steigt allerdings bereits ab 20.15 Uhr mit dem Countdown in die Vorberichterstattung ein.

© getty Abschied mit Titel? Declan Rice könnte in seinem letzten Spiel für West Ham United die Conference League gewinnen.

Im Livestream seid Ihr im Übrigen ebenfalls bei RTL richtig. RTL+ bietet die Partie live auf ihrer kostenpflichtigen Plattform an. Um dabei zu sein, stehen mehrere Abo-Varianten zur Auswahl. Die günstigste Option ist das Premium-Paket. Mit einer monatlichen Gebühr in Höhe von 6,99 Euro könnt Ihr beim Finale zwischen AC Florenz und West Ham United live dabei sein.

AC Florenz vs. West Ham United, Übertragung: Finale der Conference League heute im Liveticker

Habt Ihr keine Möglichkeit, die Partie im TV oder Livestream zu verfolgen? Dann solltet Ihr am heutigen Abend unbedingt bei SPOX vorbeischauen. Wir bieten zum Finale einen Liveticker an.

AC Florenz vs. West Ham United, Übertragung: Alle Infos im Überblick

Begegnung: AC Florenz vs. West Ham United

AC Florenz vs. West Ham United Wettbewerb: Conference League

Conference League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 07. Juni 2023

07. Juni 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Fortuna-Arena, Prag (Tschechien)

Fortuna-Arena, Prag (Tschechien) TV: NITRO

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

AC Florenz vs. West Ham United: Die Wege ins Finale