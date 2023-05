Wie funktioniert die UEFA-Fünfjahreswertung? Wie ist der aktuelle Stand?

Für die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ist das Ranking der Ligen in der UEFA-Fünfjahreswertung entscheidend. Wir verraten Euch, wie diese funktioniert und wie der aktuelle Stand ist.

Sich für einen der drei internationalen Wettbewerbe (Champions League, Europa League, Conference League) zu qualifizieren, ist das große Ziel von vielen Vereinen in ganz Europa - schließlich geht es in diesem um renommierte Titel und auch eine Menge Geld.

Ganz so einfach ist das Qualifizieren aber nicht. Ausschlaggebend ist zum einen das Abschneiden in der jeweiligen Liga und zum anderen die UEFA-Fünfjahreswertung.

Was es damit auf sich hat und wie der aktuelle Stand in der Wertung ist, zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Was funktioniert die UEFA-Fünfjahreswertung?

Die UEFA-Fünfjahreswertung wurde Ende der 90er-Jahre eingeführt. Sie ist eine Rangliste, in der die Erfolge der Starter der einzelnen Landesverbände in den abgelaufenen fünf Europapokal-Spielzeiten auftauchen. Für die Ergebnisse in der Gruppenphase der Champions League, Europa League und Europa Conference League gibt es Punkte. Danach gibt es Bonuszähler für das Erreichen jeder weiteren Runde.

Um das Ranking der UEFA-Fünfjahreswertung zu ermitteln wird die in fünf Spielzeiten erreichte Gesamtpunktzahl durch die Anzahl der teilnehmenden Teams eines jeden Landesverbandes geteilt.

Der aktuelle Stand der Fünfjahreswertung gilt immer für die kommende Saison. Die Punkte, die nun beispielsweise in der Spielzeit 2022/23 gesammelt werden, tauchen erst in der Berechnung für die Startplätze für die Saison 2024/25 auf. Das ergibt Planungssicherheit, da immer vor dem Beginn einer neuen Saison schon feststeht, welcher Platz in der Liga für das Erreichen der jeweiligen Wettbewerbe ausreicht.

Anhand der UEFA-Fünfjahreswertung wird die Anzahl der Startplätze für die kommende Saison für Champions League, Europa League und Europa Conference League bestimmt. Je weiter vorne ein Land in der UEFA-Fünfjahreswertung steht, desto mehr Klubs qualifizieren sich für die einzelnen Wettbewerbe.

© getty Der Sieg des FC Bayern München in der Champions League 2020 brachte Deutschland viele Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung.

UEFA-Fünfjahreswertung: Die Vergabe der Startplätze:

Platz Champions League (Gruppenphase / Quali) Europa League Europa Conference League 1 - 4 4 (4 / 0) 2 1 5 3 (2 / 1) 2 1 6 3 (2 / 1) 1 2 7 - 10 2 (1 / 1) 1 2 11 - 15 2 (0 / 2) 1 2 16 - 50 1 (0 / 1) 0 3 51 - 55 1 (0 / 1) 0 2

UEFA-Fünfjahreswertung: Der aktuelle Stand (Top 20):

In der Saison 2022/23 spielten sieben Vereine aus Deutschland europäisch (FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Union Berlin, 1. FC Köln). Diese sammelten nach einer durchschnittlichen Saison - am besten schnitten noch der FC Bayern mit dem Erreichen des Champions-League-Viertelfinales und Bayer Leverkusen mit dem Erreichen des Europa-League-Halbfinales ab - 17,125 Punkte. Das ist deutlich weniger Punkte als die Premier League (22,428 vor den Finals) und die Serie A (22,214 vor den Finals).

In der kommenden Saison wird die Bundesliga dennoch mit vier Bundesligisten in der Gruppenphase der Champions League vertreten sein.