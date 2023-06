VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions-League-Finale der Frauen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Frauen des VfL Wolfsburg treffen heute im Finale der Champions League auf den FC Barcelona. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Gelingt den Frauen des VfL Wolfsburg am heutigen Samstag, 3. Juni, der ganz große Coup! Das Team um Kapitänin Alexandra Popp spielt im Philips Stadion im niederländischen Eindhoven um die Krone des europäischen Vereinsfußballs. Das Finale der Champions League wird um 16 Uhr angepfiffen.

Wolfsburg strebt heute nach dem Sieg im DFB-Pokal die zweite Trophäe der Saison an. Zweimal waren die VfL-Frauen bereits das beste Vereinsteam in Europa: 2013 und 2014.

Auf einen Erfolg in der Champions League der Frauen bringt es bisher der FC Barcelona. Das war im Jahr 2021. Der spanische Meister der vergangenen vier Jahre geht als leichter Favorit in das Spiel.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions-League-Finale der Frauen heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Champions League der Frauen liegen in Deutschland bei DAZN. Das "Netflix des Sports" das Finale am 3. Juni ab 15.30 Uhr live. Durch die Vorberichterstattung begleiten Euch Moderator Tobias Wahnschaffe und Expertin Turid Knaak. Folgendes Duo kommentiert dann das Spiel: Christina Rann und Almuth Schult. Andres Veredas Salazar ist als Reporter vor Ort im Einsatz.

Auf dem auf Frauensport spezialisierten Sender DAZN Rise kann das CL-Finale sogar kostenlos verfolgt werden. Achtung: Der Sender wird lediglich über waipu.tv und via Samsung TV Plus gratis angeboten. Ebenfalls live läuft das Spiel über die DAZN-App und den DAZN-YouTube-Kanal (kostenfrei).

Dank einer von DAZN erhaltenen Sublizenz wird das CL-Finale auch live im Free-TV übertragen - und zwar vom ZDF. Dort beginnt die Übertragung mit Moderator Sven Voss und Kommentatorin Claudia Neumann um 15.45 Uhr. Zur gleichen Zeit startet der kostenlose Livestream des ZDF.

Zudem kann VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal der UEFA live angesehen werden.

© getty Im Halbfinale setzte sich der VfL Wolfsburg gegen den FC Arsenal durch.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions-League-Finale der Frauen heute im Liveticker

Ob sich die Frauen des VfL Wolfsburg heute zum Champions-League-Sieger krönen, erfahrt Ihr in aller Ausführlichkeit auch in einem Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker VfL Wolfsburg - FC Barcelona.

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona Wettbewerb: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Philips Stadion, Eindhoven

Philips Stadion, Eindhoven Übertragung: DAZN Rise, YouTube (DAZN, UEFA Women's Champions League), ZDF

© getty Alexia Putellas ist der Star der Barcelona-Frauen.

Frauen Champions League Finale: VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream - Wege ins Endspiel