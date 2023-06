Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es heute im Finale der Champions League gegen den FC Barcelona. Ob de Partie live im Free-TV übertragen wird, verraten wir Euch hier.

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind nur noch einen Sieg vom Erfolg in der Champions League 2022/23 entfernt. Am heutigen Samstag, 3. Juni, soll dieser gegen Finalgegner FC Barcelona realisiert werden. Im ausverkauften Philips Stadion im niederländischen Eindhoven beginnt das CL-Finale um 16 Uhr.

Nach der verpassten Meisterschaft will sich der Pokalsieger aus Wolfsburg im Finale der Champions League rehabilitieren. Barcelona um Starspielerin Alexia Putellas ist aber ein sehr starker Gegner.

VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer sieht die Fußballerinnen des Klubs gegen den FC Barcelona nicht als chancenlos an. "Wir wollen eine herausragende Saison mit dem Champions-League-Titel krönen. Wir wissen, wie schwer das sein wird gegen eine Mannschaft, die mit Topspielerinnen bestückt ist", sagte der 38-Jährige.

Champions League Finale der Frauen heute live im Free-TV? So seht Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona im TV und Livestream

Entgegen der ursprünglichen Planung, wird das Champions-League-Finale der Frauen heute dich live im Free-TV übertragen. Möglich machte das eine Sublizenz, die der exklusive Rechteinhaber DAZN an das ZDF vergab. Das "Zweite" zeigt die Partie heute ab 15.45 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen und kostenlos im Livestream. Sven Foss fungiert während der Übertragung als Moderator, Claudia Neumann kommentiert das CL-Finale.

Nicht im Free-TV, aber ebenfalls kostenlos, kann Wolfsburg vs. Barcelona heute wie folgt verfolgt werden: Auf dem auf Frauensport spezialisierten Sender DAZN Rise (nur via waipu.tv und Samsung TV Plus), dem DAZN-YouTube-Kanal und dem You-Tube-Kanal der UEFA.

Nur für Kunden zugängig ist dagegen die Liveübertragung von DAZN im Livestream und über die DAZN-App.

Champions League Finale der Frauen heute live im Free-TV? So seht Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona im TV und Livestream - Weitere Informationen zu DAZN

Champions League Finale der Frauen heute live im Free-TV? So seht Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona Wettbewerb: UEFA Champions League der Frauen

UEFA Champions League der Frauen Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Philips Stadion, Eindhoven

Philips Stadion, Eindhoven Übertragung: DAZN Rise, YouTube (DAZN, UEFA Women's Champions League), ZDF

© getty Der FC Barcelona setzte sich im Halbfinale gegen die Frauen des FC Chelsea durch.

Champions League Finale der Frauen heute live im Free-TV? So seht Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona im TV und Livestream - Wege ins Endspiel