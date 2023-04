Wer zeigt / überträgt Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream?

Heute treffen der FC Barcelona und Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey aufeinander. Wir zeigen Euch, wer das Spiel heute zeigt / überträgt.

Wer zieht ins Halbfinale des spanischen Pokals ein? Diese Frage klärt sich am heutigen Mittwoch, 5. April, wenn sich der FC Barcelona und Real Madrid ab 21 Uhr im Camp Nou gegenüberstehen.

Die besseren Voraussetzungen für den Finaleinzug hat Barça. Das Team von Trainer Xavi gewann das Hinspiel in Madrid mit 1:0. Zudem gewannen die Blaugrana in der Liga vor wenigen Wochen ein weiteres Mal gegen die Königlichen - mit 2:1 durch einen Treffer von Franck Kessié in der Nachspielzeit.

Gut in Form sind die beiden heutigen Kontrahenten. LaLiga-Tabellenführer FC Barcelona gewann am vergangenen Wochenende 4:0 in Elche, Real Madrid, in der Meisterschaft zwölf Punkte hinter Barça liegend, fertigte Valladolid gar mit 6:0 ab.

Wer zeigt / überträgt Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream?

Traurig für viele Fußball-Fans, aber wahr - FC Barcelona vs. Real Madrid wird heute nicht live im deutschen Free-TV gezeigt. Live verfolgen könnt Ihr die nächste Ausgabe des Clásico dennoch, und das sogar bei mehreren Anbietern.

Unter anderem zeigen der Pay-TV-Sender sportdigital.de (Tagespass für 2,99 Euro, Monatspass für 4,99 Euro und Jahrespass für 44,99 Euro), OneFootball (2,49 Euro als Pay-Per-View-Angebot), Sport1 Extra und Bild+ (Monatsabo für 1,99 Euro) die mit Spannung erwartete Partie kostenpflichtig.

Des Weiteren ist FC Barcelona vs. Real Madrid durch eine Kooperation zwischen Sportdigital und DAZN heute auch beim "Netflix des Sports" live zu sehen. Um auf das umfangreiche Liveangebot von DAZN zugreifen zu können benötigt Ihr aber ein Abonnement, das in Form von drei verschiedenen Paketen angeboten wird.

Wer zeigt / überträgt Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Für Trainer Carlo Ancelotti und Real Madrid steht heute viel auf dem Spiel.

FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb: Copa del Rey

Copa del Rey Spielrunde: Halbfinale (Rückspiel)

Halbfinale (Rückspiel) Datum: 5. April 2023

5. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Übertragung: DAZN, sportdigital.de, OneFootball, Bild+, Sport Bild, Sport1 Extra

Liveticker: SPOX

