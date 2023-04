Die Frauen des VfL Wolfsburg stehen im Halbfinale der Champions League! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Hinspiel gegen Arsenal heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Wölfinnen sind wieder in Spur! Hatte das Team von Trainer Tommy Stroot vor einigen Wochen noch die Tabellenführung in der Bundesliga im direkten Duell an den FC Bayern verloren, meldete man sich umgehend in Topform zurück.

Erst machten Popp, Oberdorf und Co. den Einzug ins CL-Halbfinale gegen Paris SG klar, dann folgte im Pokal die überraschend dominante Revanche gegen die Münchenerinnen: Mit 5:0 schossen sie den größten nationalen Rivalen vom eigenen Rasen.

In der Königsklasse wartet aber bereits die nächste Herausforderung. Hier trifft der VfL ausgerechnet auf den Arsenal WFC, der Verein, an dem die Bayern im Viertelfinale scheiterten. War der Kantersieg also ein gutes Ohmen? Die Engländerinnen dürften zumindest gewarnt sein.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale

Halbfinale Datum: Sonntag, 23. April

Sonntag, 23. April Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Volkswagen Arena in Wolfsburg

© imago images 5:0 beim Tabellenführer: Die Frauen des VfL Wolfsburg haben sich beim Kantersieg über die Bayern fürs CL-Halbfinale warmgeschossen.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream

Die Übertragung der Partie Wolfsburg gegen Arsenal fällt in die Hände des Streamingdienstes DAZN. Die Plattform hält die exklusiven Übertragungsrechte.

Alle Infos zur Abo sowie den Übertragungszeiten findet Ihr im Folgenden.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute im kostenlosen Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Arsenal wird im kostenlosen Livestream zu sehen sein. Einige von Euch werden sich jetzt sicher wundern: DAZN und kostenlos? Aber ja, das geht! Seit Mitte März ist der lineare Streamingsender DAZN Rise auf Sendung, welcher sich Pionierarbeit für Frauensport auf die Fahne geschrieben hat. Alle Inhalte werden dabei über Werbung finanziert und sind dadurch vollkommen kostenfrei. Lediglich ein Benutzerkonto beim Unternehmen ist von Nöten. Hier gibt's weitere Infos.

Der Übertragung des Champions League-Spiels wird man sich auf dem Sender voraussichtlich ab 18.30 Uhr widmen - einer Viertelstunde vor Spielbeginn. Die Rolle des Kommentators wird Jan Platte einnehmen, ihm assistiert Expertin Almuth Schult.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV

Gleichzeitig könnt Ihr das Match auch im geradlinigen Fernsehen verfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings einen entsprechenden Receiver sowie das spezielle lineare Abonnement. Alle Infos findet Ihr unter diesem Link.

Das Duell wird hier schließlich auf dem Kanal DAZN1 ab 18.35 Uhr zu sehen sein.

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

VfL Wolfsburg vs. Arsenal, Übertragung: UEFA Champions League der Frauen heute live im TV und Livestream - Das CL-Halbfinale im Überblick

Datum Heim Auwärts Beginn Samstag, 22. April Chelsea FC FC Barcelona 13.30 Uhr Sonntag, 23. April VfL Wolfsburg Arsenal WFC 15.30 Uhr Donnerstag, 27. April FC Barcelona Chelsea FC 18.45 Uhr Montag, 01. Mai Arsenal WFC VfL Wolfsburg 18.45 Uhr

