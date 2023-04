Im Halbfinale des FA Cups stehen sich heute die Mannschaften von Manchester City und Sheffield United gegenüber. Hier gibt's alle Infos rund um die Übertragung im TV und Livestream.

Nach dem Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Bayern steht für Manchester City bereits die nächste Aufgabe an. Im Rahmen des FA Cups trifft das Team von Trainer Pep Guardiola heute auf Sheffield United.

"The Blades" sind das einzig verbliebene Team im Pokalwettbewerb, das seine Ligaspiele nicht in der Premier League bestreitet. Stattdessen ist die Mannschaft aus Zentralengland in der zweiten Liga, der Championship beheimatet. Im Achtelfinale des FA Cups hatte Sheffield überraschend Tottenham Hotspur geschlagen.

Bei den Citizens stellt sich natürlich die Frage, wie viel Energie noch im Tank ist. Schließlich war den Skyblues angesichts der CL-Duelle mit dem FC Bayern nur wenig Pausen vergönnt. Dass man allerdings weiß, wie man den Teams der zweiten Liga begegnen sollte, bewiesen Haaland und Co. bereits im Viertelfinale. Den FC Burnley - den derzeitigen Tabellenführer der Championship - fegte City mit 6:0 vom Rasen.

Allerdings: Das einzige direkte Aufeinandertreffen beider Teams im FA Cup entschied Sheffield United für sich. Jedoch datiert das Duell bereits auf das Jahr 2008 zurück.

© getty Gegen den FC Burnley erzielte Haaland im FA Cup-Viertelfinale einen Hattrick. Was gelingt ihm heute?

Manchester City vs. Sheffield United, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Manchester City vs. Sheffield United, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream

Das Halbfinalmatch zwischen Manchester City und Sheffield United wird heute exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Alle Infos zum Abo sowie den Ausstrahlungszeiten findet Ihr im Folgenden.

Manchester City vs. Sheffield United, Übertragung: FA Cup heute im Livestream

Voraussetzung, um auf den Stream bei DAZN zugreifen zu können, ist das entsprechende Abonnement. Der günstigste Tarif, DAZN Standard, ist aktuell zum Preis von 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Neben den Spielen des FA Cups findet Ihr hier auch zahlreiche Live-Übertragungen der UEFA Champions League und der Bundesliga sowie vieler weiterer Sportarten und -ligen, wie der NBA, NFL, WWE und sogar UFC. Einen ganzheitlichen Überblick könnt Ihr Euch über diesen Link verschaffen.

Die Übertragung bei DAZN wird heute wohl erst kurz vor dem Spielbeginn um 17.45 Uhr ihren Anfang nehmen. Als Kommentator ist Max Gross im Einsatz.

Manchester City vs. Sheffield United, Übertragung: FA Cup heute im TV

Seit einigen Monaten ist es auch möglich, den Großteil des DAZN-Programms im linearen Fernsehen zu verfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings einen Receiver von Sky, Vodafone oder der Telekom. Alle Infos dazu, gibt's hier.

Das Spiel wird ab 17.35 Uhr auf dem Kanal DAZN 2 zu sehen sein.

Manchester City vs. Sheffield United, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - Die restlichen Spiele im Überblick

Spielrunde Team A Team B Termin Halbfinale Manchester City Sheffield United Samstag, 22. April um 17.45 Uhr Halbfinale Brighton & Hove Albion Manchester United Sonntag, 23. April um 17.30 Uhr Finale Manchester City / Sheffield United Brighton & Hove Albion / Manchester United Samstag, 3. Juni

