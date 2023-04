Gelingt dem Hamburger SV endlich die Rückkehr in die Bundesliga?

Advertorial: Der Hamburger SV spielt nun bereits die fünfte Saison in Serie in der 2. Bundesliga. Einmal mehr wird es bis zum Schluss ein enges Rennen werden, zumal die Hanseaten den dritten Platz und die damit verbundene Relegation vermeiden möchten. Doch gelingt nun im fünften Anlauf die Bundesliga-Rückkehr?

Die Saison 2017/18 wird wohl keiner, der es mit dem HSV hält, so schnell nicht vergessen, auch wenn es manch einer wahrscheinlich liebend gern würde. Am Ende einer katastrophalen Spielzeit stieg man als Tabellenvorletzter ab. Ein letztlich verdienter Abstieg, der sich sportlich über mehrere Jahre angekündigt hatte. Aus der Traum vom ewigen Bundesliga-Dino.

In der ersten Spielzeit in Liga zwei wollte man mit Christian Titz die direkte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus realisieren, doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Trotz eines starken Zweitligakaders verpasste man unter Titz und dessen Nachfolger Hannes Wolf den Aufstieg. Es war der Anfang einer Leidensgeschichte.

Die folgenden Spielzeiten waren in der Summe keineswegs schlecht, doch der große Erfolg in Form des Aufstiegs blieb auch unter Dieter Hecking und Daniel Thioune aus. Das Hamburger Umfeld brodelte unermüdlich, wirkliche Ruhe kehrte nicht ein. Damit verbunden ebenso keine Beständigkeit, denn bereits während oder spätestens nach der Saison gab es den nächsten Trainerwechsel.

Trainer Hamburger SV seit dem Abstieg

Name Amtzeit Christian Titz 03/2018 - 10/2018 Hannes Wolf 10/2018 - 06/2019 Dieter Hecking 07/2019 - 06/2020 Daniel Thioune 07/2020 - 05/2021 Horst Hrubesch 07/2020 - 06/2021 Tim Walter seit 07/2021

HSV: Endlich Beständigkeit auf der Trainerbank

Das sollte sich mit Beginn der Amtszeit von Tim Walter schließlich ändern. Dieser schien von Sekunde eins an nicht nur eine klare Spielidee mit nach Hamburg zu bringen, sondern auch bestens mit dem durchaus anspruchsvollen Umfeld arbeiten zu können. Entsprechend konnte sich die Mannschaft entwickeln und zeigte den phasenweise anspruchsvollsten sowie besten Fußball der gesamten Liga.

Am Ende seiner ersten Spielzeit reichte es jedoch erneut nicht für die ersten beiden Plätze, schließlich spielten mit dem FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen noch zwei weitere Schwergewichte in der 2. Bundesliga. Als Dritter musste man in der Relegation gegen Hertha BSC antreten, verpasste allerdings nach einem guten Hinspiel im Rückspiel letztlich doch den so lang ersehnten Aufstieg.

HSV: Walter konnte Team weiterentwickeln

In den Jahren zuvor hatte das Verpassen der Saisonziele noch für Trainerentlassungen gesorgt. Fünf Trainer in drei Jahren Zweitklassigkeit sprechen hier eine deutliche Sprache. Doch mit Tim Walter setzte man fortan zum ersten Mal wieder längere Zeit auf einen Trainer und schenkte ihm über die Saison hinaus das Vertrauen. Schließlich konnte Walter mit einem jungen Team zuvor über große Teile der Saison absolut überzeugen und Spieler auf ein neues Niveau bringen.

Entsprechend war zur Saison 2022/23 einmal mehr das Ziel von Beginn an klar definiert: Bundesliga-Rückkehr. Diesem Ziel verschrieb man sich nicht nur mit Floskeln, sondern ließ auch Taten folgen. Der Kader wurde noch einmal passend zu Walters Spielidee verstärkt, der Fokus jedoch weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler gesetzt.

Die Ergebnisse der ersten Wochen waren eine Bestätigung für die Entscheidung, mit Walter in die neue Spielzeit zu gehen. Zwar musste man sich leistungstechnisch erst noch steigern und Abläufe perfektionieren, doch Ergebnisse können besonders einem jungen Team in der Entwicklung helfen. Von kleineren Schwächephasen blieb das Team während dieser Saison nicht verschont, dennoch steht bislang eine insgesamt stabile Spielzeit mit Platzierung in der Spitzengruppe zu Buche. Und das trotz zwischenzeitlich größerer Unruhe.

Beim HSV kehrt nie Langeweile ein

Beim Hamburger SV kehrt so schnell keine Ruhe ein. Das war bereits zu Bundesligazeiten immer wieder eindrucksvoll zu beobachten und auch in Liga zwei hat sich daran nichts geändert. Läuft es sportlich rund und das Team kann auf dem Platz überzeugen, so wird eben abseits vom Sportlichen Unruhe hineingetragen. So auch in dieser Saison mit gleich zwei größeren Geschichten.

Anfang November 2022 spielte der Hamburger SV auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth. Damals hatte jedoch noch niemand gedacht, dass man neben dem Spiel auch Mario Vuskovic verlieren würde, auf unbestimmte Zeit. Der Kroate wurde aufgrund von Dopingvorwürfen aus dem Verkehr gezogen. Wegen positiver Proben bleibt Vuskovic gesperrt, beteuert jedoch weiterhin seine Unschuld und will erneut Einspruch gegen das Urteil einlegen. Sein Ziel ist es, die Sperre komplett aufheben und seine Unschuld beweisen zu können. Ausgang weiterhin offen.

Der zweite Vorfall ereignete sich im Februar diesen Jahres, als Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis eine kleine Spritztour unternahmen und in einen Autounfall verwickelt waren. Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens mit unerlaubtem Verlassen des Unfallortes wurden in der Folge aufgenommen. Einmal mehr sorgte man so für Unruhe im Team, das allerdings auch diesen Vorfall gut wegsteckte und sich auf das Sportliche zu konzentrieren wusste.

Machbares Programm im Saisonendspurt

Einmal mehr befindet sich der HSV nun im Saisonendspurt in einer aussichtsreichen Ausgangssituation. Nach dem Derbysieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Spieltag genießt man derzeit einen Vorsprung von neun Punkten auf Platz vier. Bei nur noch fünf ausstehenden Spielen und somit fünfzehn verfügbaren Punkten müsste somit noch eine Menge passieren, damit das Walter-Team noch aus den Top drei fällt.

Stattdessen wird man den Blick nach oben richten, besonders in Richtung Platz zwei. Während die Darmstädter bereits auf fünf Punkte enteilt an der Tabellenspitze liegen, befindet man sich lediglich einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim. Irrer Fakt: Sowohl Heidenheim, als auch der HSV spielen an den letzten fünf Spieltagen gegen die gleichen Gegner. Eine weitere Relegation möchte der HSV sich ersparen, ein direkter Aufstiegsplatz ist das Ziel und somit mindestens Platz zwei.

Angesichts des Hamburger Restprogramms ist dieses Ziel auch durchaus realistisch. Schließlich spielt man lediglich noch gegen den Tabellenvierten aus Paderborn, die restlichen Kontrahenten befinden sich in der zweiten Tabellenhälfte. Zudem ist das Team stets in der Lage, eine Siegesserie zu starten. Das hat man sowohl in dieser als auch in der letzten Saison unter Beweis gestellt.

HSV: Restprogramm in der 2. Bundesliga

Spieltag Datum Gegner 30 29.04.2023, 13 Uhr FC Magdeburg (A) 31 05.05.2023, 18:30 SC Paderborn (H) 32 14.05.2023, 13:30 Jahn Regensburg (A) 33 20.05.2023, 20:30 Greuther Fürth (H) 34 28.05.2023, 15:30 SV Sandhausen

Fazit: Der HSV kann sich nur noch selbst schlagen

Die Ausgangslage könnte besser kaum sein, ebenso das Restprogramm. Zumindest Platz drei und eine weitere Relegation dürfte nahezu sicher sein, sofern die Mannschaft nicht unerwartet einbricht. Sogar Platz zwei ist weiterhin im Bereich des Möglichen, man hat folglich noch alles in der eigenen Hand. Schlagen kann man sich daher im Aufstiegsrennen fast nur noch selbst.

