Heute treffen Real Madrid und der FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey aufeinander. Wir zeigen Euch, wer das Spiel heute zeigt / überträgt.

Es ist wieder Clásico-Zeit! Am heutigen Donnerstag, 2. März, kommt es im Halbfinale der Copa del Rey zum ewig jungen Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Angepfiffen wird das Hinspiel heute um 21 Uhr im Madrider Santiago Bernabéu.

In der spanischen Liga liegt Real Madrid momentan als Zweiter sieben Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona. Für das heutige Spiel ist das aber ohne Belang, ein Favorit lässt sich nicht ausmachen. Barça schwächelte zuletzt und verlor gegen Almería mit 0:1. Zuvor scheiterte das Team von Trainer Xavi in der Europa League an Manchester United. Real Madrid spielte am vergangenen Wochenende Unentschieden gegen Stadtrivale Atlético Madrid.

Wer zeigt / überträgt Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream?

Eine Liveübertragung von Real Madrid vs. FC Barcelona im Free-TV wird heute nicht angeboten. Doch keine Angst, live verfolgen könnt Ihr das mit Spannung erwartete Spiel dennoch - und das bei mehreren Anbietern.

Unter anderem zeigen der Pay-TV-Sender sportdigital.de, OneFootball und Bild+ die Partie kostenpflichtig.

Des Weiteren ist Real Madrid vs. FC Barcelona heute auch live bei DAZN zu sehen. Das "Netflix" des Sports zeigt zahlreiche Topspiele aus den besten Ligen in Europa und zudem weitere Höhepunkte aus vielen anderen Sportarten. Um all das live sehen zu können benötigt Ihr aber ein Abonnement, das in Form von drei verschiedenen Paketen angeboten wird.

