Zusammenarbeit mit EA Sports: US-Frauenfußball-Liga NWSL neu bei FIFA 23 mit dabei

Die NWSL wird ab dem 15. März in FIFA 23 enthalten sein, da die Liga eine neue Zusammenarbeit mit EA Sports bestätigt hat.

Alle zwölf NWSL-Teams werden in die Spielmodi Kick Off, Turnier, Head-to-Head-Saison/Coop-Saison und Online-Freundschaftsspiele von FIFA 23 aufgenommen. Trikots, Wappen, Titel und Jubel werden ebenfalls enthalten sein. Darüber hinaus werden vier NWSL-Stadien zum Spiel hinzugefügt.

"Die Integration der NWSL in EA SPORTS FIFA 23 ist ein monumentaler Meilenstein für die Liga, die Spielerinnen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt, da wir erneut die Grenzen des Frauenfußballs verschieben", sagte NWSL-Commissioner Jessica Berman. "Die Sportlerinnen, die in der NWSL zu Hause sind, gehören zu den besten der Welt. Wir freuen uns über die Möglichkeit, ihr Talent durch dieses einzigartige Spielerlebnis noch besser zur Geltung zu bringen. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans zu spielen beginnen, und wir freuen uns darauf, die Spielerinnen und die Liga weiter zu feiern, wenn wir am 25. März unsere elfte Saison eröffnen."

Neben der NWSL wird FIFA 23 auch die UEFA Women's Champions League enthalten, während die Women's Super League und die Division 1 Feminine bereits im Spiel enthalten sind. Real Madrid, Wolfsburg, Juventus und Eintracht Frankfurt wurden in das Spiel aufgenommen, um den Frauenfußball noch stärker zu repräsentieren.

"Wir möchten, dass EA SPORTS den Frauenfußball pusht, und unsere Partnerschaft mit der NWSL und der NWSLPA ist ein weiterer Schritt, den wir als Unternehmen gehen, um den Sport voranzubringen", so Andrea Hopelain, SVP der Marke EA SPORTS. "Wir wollen uns für die Zukunft des Fußballs einsetzen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt eine unvergleichliche Authentizität bieten."

Die NWSL-Saison beginnt am 25. März. Dann startet die Liga mit allen zwölf Teams in ihre elfte Saison.