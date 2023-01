Werder Bremen bestreitet am heutigen Sonntag ein Testspiel gegen den FC St. Gallen. Wie lässt sich dieses live im TV und Livestream verfolgen? SPOX informiert zur Übertragung.

Das Kalenderjahr 2023 ist angebrochen, was wiederum bedeutet: Bald rollt der Ball in der Bundesliga nach der langen Unterbrechung durch die Weltmeisterschaft und die Winterpause wieder. In Vorbereitung auf den Wiederanpfiff in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert Werder Bremen noch zwei Testspiele.

Ehe es am kommenden Samstag im freundschaftlichen Rahmen gegen Liga-Rivale FC Schalke 04 zur Sache geht, treten die Hanseaten am heutigen Sonntag, den 8. Januar gegen den FC St. Gallen an. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Die Begegnung findet im Rahmen des Trainingslagers von Werder in Murcia statt. Schauplatz ist dort die Pinatar-Arena.

Gibt es zu Werder Bremen gegen St. Gallen eine Übertragung im TV oder Livestream? SPOX verrät das im Folgenden.

© getty Werder hält sich im Trainingslager in Murcia auf.

Werder Bremen vs. St. Gallen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Wer sich das Testspiel von Werder Bremen heute live anschauen möchte, bekommt die Möglichkeit dazu. Eine offizielle Übertragung eines Fernsehsenders gibt es zwar nicht, dafür bietet der Bundesligist selbst auf seinem YouTube-Kanal einen Livestream an. Dort lässt sich die Begegnung also in voller Länge verfolgen, ebenso wie übrigens bei Werder.TV, wo man sich aber registrieren muss.

Werder Bremen vs. St. Gallen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Werder Bremen - FC St. Gallen

Werder Bremen - FC St. Gallen Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 8. Januar 2023

8. Januar 2023 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Pinatar-Arena, Murcia, Spanien

Pinatar-Arena, Murcia, Spanien TV: -

- Livestream: Werder Bremen auf YouTube, Werder.TV

Werder Bremen: Testspiele in der Winterpause und nächste Termine

Nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga am 12. November bestritt Werder bislang drei Testspiele - und gewann sie alle. Gegen den Heeslinger SC gab es ein 3:1, es folgten ein 1:0 gegen den SV Meppen und kürzlich ein 2:0 gegen Real Murcia.

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres ist am 21. Januar, dann gastiert der SVW in der Liga beim 1. FC Köln.

Termin Begegnung Rahmen 15. November 2022, 19.00 Uhr Heeslinger SC 1:3 Werder Bremen Testspiel 15. Dezember 2022, 14.00 Uhr Werder Bremen 1:0 SV Meppen Testspiel 4. Januar 2023, 12.30 Uhr Real Murcia 0:2 Werder Bremen Testspiel 8. Januar 2023, 15.30 Uhr FC St. Gallen - Werder Bremen Testspiel 14. Januar 2023, 15.30 Uhr Werder Bremen - FC Schalke 04 Testspiel 21. Januar 2023, 18.30 Uhr 1. FC Köln - Werder Bremen Bundesliga 25. Januar 2023, 20.30 Uhr Werder Bremen - Union Berlin Bundesliga 28. Januar 2023, 15.30 Uhr Werder Bremen - VfL Wolfsburg Bundesliga

Bundesliga: Tabelle

Als Aufsteiger spielt Werder Bremen bislang eine hervorragende Saison. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner befindet sich auf dem neunten Platz, dürfte dieses Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen. Die internationalen Ränge befinden sich in Schlagdistanz.