Werder Bremen trifft heute in einem Testspiel auf Real Murcia. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Werder Bremen vs. Real Murcia, Testspiel: Datum, Anpfiff, Infos

Werder Bremen bereitet sich noch bis 9. Januar in der Nähe von Murcia auf die restliche Bundesliga-Saison 2022/23 vor. Im Rahmen des Trainingslagers in Spanien trifft der Bundesligist am heutigen Mittwoch, 4. Januar, in einem Testspiel auf den spanischen Drittligisten Real Murcia. Spielbeginn in der Pinatar Arena in Murcia ist um 12.30 Uhr.

"Murcia ist ein unbeschriebenes Blatt für uns. Für uns wird es darum gehen, dass wir im eigenen Ballbesitz eine gute Klarheit haben und uns Torchancen herausspielen", sagte Werder-Cheftrainer Ole Werner, der allen einsatzbereiten Spielern Spielzeit geben will.

Werder Bremen vs. Real Murcia, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird das Testspiel von Werder Bremen gegen Real Murcia heute nicht übertragen. Live verfolgen könnt Ihr die Partie zur Mittagszeit dennoch.

Dafür stehen Euch zwei Alternativen zur Verfügung. Zum einen wird das Spiel kostenlos im Livestream auf Werder.TV gezeigt, zum anderen gibt es eine Liveübertragung auf dem YouTube-Kanal von Werder Bremen.

