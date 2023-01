Serienmeister gegen Serienmeister! Am Freitag kriegt es der FC Bayern München in einem Testspiel mit dem FC Red Bull Salzburg zu tun. Wir zeigen Euch, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Vorbereitungen für die Bundesliga-Rückkehr am 20. Januar, wenn der FC Bayern München auswärts bei RB Leipzig den 16. Spieltag eröffnet, laufen auf Hochtouren. Aktuell befindet sich der Rekordmeister noch in der katarischen Hauptstadt Doha, wo das Trainingslager bis Donnerstag andauert.

Am Tag darauf, am Freitag (13. Januar), steht dann aber schon direkt das erste und einzige Testspiel der Bayern auf dem Plan. Es geht gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Die Begegnung wird auf dem FC Bayern Campus in München um 18 Uhr angepfiffen.

FC Bayern München: Die ersten Spiele des FCB im Jahr 2023

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 13. Januar 18.00 Uhr Testspiel RB Salzburg 20. Januar 20.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (A) 24. Januar 20.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln (H) 28. Januar 18.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (H)

Wer zeigt / überträgt Testspiel FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg live im TV und Livestream?

Wer die Begegnung der beiden europäischen Topklubs am Freitag live und in voller Länge mitverfolgen möchte, wird beim FC Bayern selbst fündig. Der deutsche Tabellenführer bietet das Aufeinandertreffen mit Salzburg nämlich im Livestream bei FCBayern.com und in der FC-Bayern-App an - und das kostenlos.

© getty Thomas Müller und die Bayern treffen in einem Testspiel auf Red Bull Salzburg.

Neben Testspielen wie gegen Salzburg werden auf der Video-Plattform des Rekordmeisters auch zahlreiche andere interessante Sachen angeboten. Unter anderem Pressetalks und Pressekonferenzen vor und nach den Spielen des FC Bayern - egal, ob Champions League, Bundesliga oder DFB-Pokal. Aber auch Pressetalks in Bezug auf Vertragsverlängerungen und Transfers könnt Ihr bei FCBayern.com verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Testspiel FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg live im TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Und wenn Ihr trotzdem keine Möglichkeit habt, beim Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg live mit dabei zu sein, könnt Ihr bei SPOX vorbeischauen. Wir tickern die Partie nämlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg.

Wer zeigt / überträgt Testspiel FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg Wettbewerb: Vorbereitungsspiel

Vorbereitungsspiel Datum: 13. Januar 2022

13. Januar 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: FC Bayern Campus, München

FC Bayern Campus, München Übertragung: FCBayern.com, FCBayern.tv

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle