Der VfB Stuttgart und Sparta Prag stehen sich heute in einem Testspiel in Marbella gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt SPOX in diesem Artikel.

Der VfB Stuttgart zeigte in den 15 Ligaspielen vor der WM keine guten Leistungen - weshalb man aktuell man mit nur 14 Zählern auf dem Relegationsplatz 16 liegt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Schwaben eine gute Vorbereitung absolvieren, um beim Comeback der Bundesliga am 21. Januar gegen den FSV Mainz 05 pünktlich in Form zu sein.

Dies alles soll mit dem neuen, alten Trainer Bruno Labbadia erfolgen, der Anfang Dezember die Rolle des Interimstrainers Michael Wimmer übernommen hat. Seitdem sind bereits positive Veränderungen zu erkennen, glaubt man VfB-Keeper Florian Müller, dem die "langen" und "anstrengenden" Trainingseinheiten Labbadias gefallen. "Das ist die Basis, die wir brauchen", sagte der Torhüter dem Nachrichtenportal BW24. Die Einheiten seien härter als unter Vorgänger Pellegrino Matarazzo. "Aber das tut uns gut."

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag, Testspiel: Wann und wo?

Im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Marbella trifft der VfB Stuttgart am heutigen Donnerstag (12. Januar) in einem Testspiel auf den tschechischen Rekordmeister Sparta Prag. Um 16 Uhr erfolgt der Pfiff zum Anstoß. Am Sonntag setzte sich der VfB bereits gegen den Schweizer Klub FC Sion in einem Testspiel mit 3:0 durch.

© getty Der VfB Stuttgart trifft im Testspiel auf Sparta Prag.

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Übertragen wird die Partie zwischen Stuttgart und Prag heute vom Pay-TV-Sender Sky. Auf dem Kanal Sky Sport News, der auch zahlreiche Testspiele anderer Bundesligisten in den kommenden Tagen anbietet, startet um 15.55 Uhr die kurze Vorberichterstattung. Wenn die Sendung losgeht, müsst Ihr danach also nicht mehr lange auf den Anpfiff warten. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft dafür Joachim Hebel.

Neben der Übertragung im Pay-TV ist Sky auch mit einem Livestream zur Stelle. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugriff auf diesen: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen WOW.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Müller - Nartey, Ito, Anton, Stenzel - Ahamada, Endo, Millot - Tomas, Guirassy, Silas

Müller - Nartey, Ito, Anton, Stenzel - Ahamada, Endo, Millot - Tomas, Guirassy, Silas Sparta Prag: Kovar - Vitik, Panak, Sörensen - Wiesner, Sadilek, Pavelka, Zeleny - Minchev, Kuchta, Haraslin

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Sparta Prag

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag Wettbewerb: Vorbereitungsspiel

Vorbereitungsspiel Datum: 12. Januar 2022

12. Januar 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Marbella Football Center - Norte 1, Spanien

Marbella Football Center - Norte 1, Spanien TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle