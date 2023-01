Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Samstag ein Testspiel, Gegner ist dabei der FC Zürich. SPOX verrät, ob die Partie live im TV und Livestream übertragen wird - und wenn ja, wo.

Zwei Wochen noch, dann beginnt für den FC Schalke 04 wieder die Bundesliga - und damit auch die Mission, das kaum noch Mögliche vielleicht doch möglich zu machen. Nachdem die Gelsenkirchener 2021 in die 2. Bundesliga abgestiegen und 2022 direkt in das deutsche Oberhaus zurückgekehrt waren, droht jetzt erneut der Gang in die Zweitklassigkeit. Ein Hin und Her.

Nach 15 absolvierten Spieltagen befindet sich S04 in der Tabelle auf dem letzten Platz, der Rückstand auf den Relegationsrang und auf das rettende Ufer darüber beträgt jeweils fünf Punkte. Wird das noch etwas mit dem Klassenerhalt?

In Vorbereitung auf die letzten beiden Spieltage in der Hinrunde - bei Eintracht Frankfurt sowie gegen RB Leipzig - und die darauffolgende Rückrunde absolviert Schalke am heutigen Samstag, den 7. Januar noch ein letztes Testspiel in der Winterpause. Im Trainingslager im türkischen Belek, wo das Team von Trainer Thomas Reis seit Montag weilt, geht es gegen den FC Zürich. Anstoß auf Platz eins des Titanic Sports Center ist um 15.30 Uhr.

© getty Schalke 04 will den drohenden Bundesliga-Abstieg noch irgendwie abwenden.

Kann man Schalke 04 gegen FC Zürich heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt im Folgenden auf, wie es mit der Übertragung aussieht.

Schalke 04 vs. FC Zürich, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Eine offizielle Übertragung eines TV-Senders gibt es zu Schalke gegen Zürich nicht, dafür nimmt sich der Bundesligist selbst der Ausstrahlung der Partie an. Gezeigt werden die 90 Minuten auf dem klubeigenen YouTube-Kanal, dieser ist natürlich kostenlos.

Schalke 04: Testspiele und nächste Termine

Schalke hat vor dem Duell mit Zürich schon drei Testspiele bestritten - und keines für sich entscheiden können. Gegen Rapid Wien und den VfL Osnabrück gab es jeweils ein 2:2, zwischendurch gegen Hajduk Split eine 3:4-Niederlage. Bisher eine alles andere als optimale Vorbereitung auf die bald zurückkehrenden Pflichtspiel-Aufgaben.

Termin Begegnung Wettbewerb 9. Dezember, 19.00 Uhr Rapid Wien 2:2 FC Schalke 04 Testspiel 16. Dezember, 18.00 Uhr Hajduk Split 4:3 FC Schalke 04 Testspiel 22. Dezember, 19.00 Uhr VfL Osnabrück 2:2 FC Schalke 04 Testspiel 7. Januar, 15.30 Uhr FC Schalke 04 - FC Zürich Testspiel 10. Januar, 13.30 Uhr FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg Testspiel 14. Januar, 15.30 Uhr FC Schalke 04 - Werder Bremen Testspiel 21. Januar, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 Bundesliga 24. Januar, 18.30 Uhr FC Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga

Bundesliga: Tabelle