Der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg bestreiten heute ein Testspiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Während in England, Spanien, Frankreich und Italien der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, müssen sich die Fans in Deutschland noch ein wenig gedulden - die Bundesliga geht erst am 20. Januar mit dem 16. Spieltag wieder weiter, die 2. Bundesliga folgt am 27. Januar.

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: Testspiel - Anpfiff, Ort, Spielstätte

In den deutschen Ligen ruht also noch der Ball, die Vorbereitungen auf die Meisterschaft laufen jedoch bereits. So stehen sich am heutigen Dienstag, den 10. Januar, der Bundesligist FC Schalke 04 und der Zweitligist 1. FC Nürnberg in einem Testspiel gegenüber. Das Spiel der beiden Traditionsvereine wird um 13.30 Uhr auf dem Titanic Sports Center in der türkischen Küstenstadt Belek angepfiffen, wo die Schalker und die Nürnberger aktuell ihre Trainingslager absolvieren.

Während es für die Clubberer das erste Spiel im Rahmen der Vorbereitung in der Türkei ist, sind die Königsblauen heute zum zweiten Mal im Einsatz. Am Wochenende trennte sich der Tabellenletzte der Bundesliga mit 2:2 vom FC Zürich.

© getty Der FC Schalke 04 bestreitet im türkischen Belek ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Mehrere Optionen bieten sich, um das Testspiel zwischen Schalke 04 und Nürnberg zu verfolgen. Zum einen wird die Partie bei Sky auf dem Sender Sky Sport News live angeboten. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW lässt sich der Sender auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky abrufen.

Doch es gibt auch eine Möglichkeit, gratis live mit dabei zu sein, wenn sich Schalke und Nürnberg gegenüberstehen. Das Spiel wird nämlich beim offiziellen YouTube-Kanal der Schalker angeboten.

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Müller - Krauß, Drexler - Karaman, Larsson, Sané - Terodde

Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Müller - Krauß, Drexler - Karaman, Larsson, Sané - Terodde 1. FC Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, Schindler, Fofana, Nürnberger - Flick, Tempelmann, Kayo - Möller Daehli, Daferner, Duah

Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg

FC Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Di., 10. Januar 2023

Di., 10. Januar 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Titanic Sports Center - Field 1

Titanic Sports Center - Field 1 TV: Sky Sport News

Livestream: Sky Sport News, SkyGo, YouTube (FC Schalke 04)

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Der untere Teil der Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 14. Augsburg 15 18:26 -8 15 15. Hertha BSC 15 19:22 -3 14 16. Stuttgart 15 18:27 -9 14 17. Bochum 15 14:36 -22 13 18. Schalke 04 15 13:32 -19 9

2. Bundesliga: Das Mittelfeld der Tabelle