Heute treffen die beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in einem Testspiel aufeinander. Wir zeigen Euch, wer das Testspiel PSG vs. Al-Nassr heute live überträgt.

Am heutigen Donnerstag, 19. Januar, kommt es zum womöglich letzten Aufeinandertreffen der beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Messis Team Paris Saint-Germain trifft in einem Testspiel auf ein Allstarteam der beiden saudi-arabischen Teams Al-Nassr, dem neuen Verein von CR7, und Al-Hilal. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr im König-Fahd-Stadion in Riad.

Ronaldo könnte heute sein Debüt in Saudi-Arabien geben. Nach seinem Wechsel von Manchester United zu Al-Nassr FC war er bisher wegen einer Sperre aus seiner Zeit bei den Red Devils noch nicht für seinen neuen Klub in der Liga spielberechtigt.

PSG vs. Al-Nassr: Wer zeigt / überträgt Testspiel zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo heute live im TV und Livestream?

Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo noch einmal gegeneinander spielen sehen - das ist heute möglich!

Eine Liveübertragung im Free-TV gibt es zwar nicht, dafür könnt Ihr die Partie auf einigen anderen Wegen live verfolgen. Paris Saint-Germain zeigt sie live auf seinen Kanälen Paris Saint-Germain TV, Facebook,, YouTube und Twitch.Für die Liveübertragungen auf PSG TV und via Facebook muss eine Gebühr bezahlt werden.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der von OneFootball angebotene Livestream.

PSG vs. Al-Nassr: Wer zeigt / überträgt Testspiel zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo heute live im TV und Livestream? - Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Begegnung: PSG vs. Allstars Al-Hilal und Al-Nassr

PSG vs. Allstars Al-Hilal und Al-Nassr Datum: 19. Januar

19. Januar Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Spielort: König-Fahd-Stadion, Riad (Saudi-Arabien)

König-Fahd-Stadion, Riad (Saudi-Arabien) Übertragung: PSG TV, Facebook, YouTube, Twitch (jeweils PSG), OneFootball, Shahid, beIN Sports

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Die Erfolge im Vergleich

Die individuellen Auszeichnungen:

Cristiano Ronaldo Award Lionel Messi 5 Ballon d'Or 7 2 The Best FIFA Men's Player 1 4 European Golden Shoe 6 0 World Cup Golden Ball 2 4 UEFA Spieler der Jahres 3 14 FIFPro World XI 14 4 Spieler der Jahres (Liga) 6

Die Trophäen: