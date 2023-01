Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League treffen Manchester United und Manchester City im Stadtderby aufeinander. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Premier League, Manchester United vs. Manchester City: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Feiertagsstimmung im Manchester! Am heutigen Samstag, 14. Januar, kommt es am 20. Spieltag der Premier League zum Stadtduell zwischen Manchester United und Manchester City. Spielbeginn im Old Trafford ist um 13.30 Uhr.

Mit den Red Devils und den Skyblues treffen zwei Topteams der Premier League aufeinander. Das beweist auch der Blick auf die Tabelle. Meister Manchester City liegt vier Punkte hinter dem FC Arsenal auf Platz zwei, Manchester United ist vier Punkte hinter dem Stadtrivalen Vierter.

In der Hinrunde gewann City in einem turbulenten Spiel gegen United mit 6:3.

Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League liegen in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Manchester United vs. Manchester City heute live im TV und im Livestream - allerdings nur für Sky-Kunden mit dem dafür benötigten Abo. (Hier gibt es Informationen zu den angebotenen Sky-Abos).

Die Übertragung auf den Kanälen Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD beginnt jeweils um 13.20 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt könnt Ihr auch den Livestream zum Spiel auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen. Möglich ist das für Kunden des Pay-TV-Senders über die App SkyGo ohne weitere anfallende Kosten.

Mit Kosten müssen dagegen alle rechnen, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen wollen. Möglich ist das via WOW.Ein Monatsabo kostet derzeit 29,99 Euro, für das Jahresabo werden 24,99 Euro pro Monat fällig.

© getty Erling Haaland von Manchester City ist der Toptorjäger der Premier League.

Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Für alle, die Manchester United vs. Manchester City heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen können, ist SPOX die perfekte Alternative. Wir tickern für Euch das komplette Spiel!

Hier geht's zum Liveticker Manchester United - Manchester City.

Premier League: Die aktuelle Tabelle