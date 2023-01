In der vierten Runde des englischen Pokalwettbewerbs, dem FA Cup, kommt es zum Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird.

Normalerweise stellt die vierte Runde des FA Cups für die Topklubs der Premier League nur eine kleine Hürde dar. Häufig trifft man einfach nur auf Mannschaften aus der zweiten Liga oder sogar noch tiefer.

In diesem Fall ist das anders: Teil der "Sechzehntelrunde" ist nun auch das Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal, also dem Zweiten und Ersten des englischen Oberhauses. Eine der beiden Mannschaften wird die Hoffnungen auf den Titelgewinn also bereits früh ad acta legen müssen.

Wirft man einen Blick auf frühere Begegnungen, ergibt sich ein interessantes Bild. Während die Citizens in der Premier League seit 2015 nicht mehr gegen Arsenal verloren haben, gelang es dem Klub von Trainer Pep Guardiola noch nie, ein FA-Cup-Duell gegen Arsenal zu gewinnen. Zuletzt musste man sich im Halbfinale der Saison 2019/20 mit 0:2 geschlagen geben.

© getty Einst Trainer im selben Team, stehen sich Pep Guardiola (l.) und Mikel Arteta (r.) nun mit ihren respektiven Teams im FA Cup gegenüber.

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: FA Cup

FA Cup Spieltag: 4. Runde

4. Runde Datum: Freitag, 27. Januar 2023

Freitag, 27. Januar 2023 Anstoß: 21.00 Uhr

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte des englischen FA Cups liegen hierzulande in den Händen des Streamingdienstes DAZN. Im Folgenden erklären wir Euch alles hinsichtlich des notwendigen Abonnements sowie den Übertragungszeiten.

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute im Livestream

Um das Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal live im Stream zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden DAZN-Abos sein. Seit Kurzem bietet die Plattform drei verschiedene Pakete, die allesamt unterschiedliche Wettbewerbe beinhalten. Der FA Cup ist nur im DAZN Unlimited-Modell enthalten.

Dieses beläuft sich auf 29,99 Euro pro Monat. Neben dem englischen Pokal seht Ihr damit unter anderem auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League sowie zahlreiche Spiele amerikanischer Sportarten, wie der NBA, NFL und sogar UFC. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Als Kommentator für DAZN wird Tobi Wahnschaffe im Einsatz sein. Ihm zur Seite stehen die Experten Uli Hebel und Michael Ballack. Der Übertragungsbeginn erfolgt 20.40 Uhr.

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute live im TV

Es besteht keine Möglichkeit, das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen.

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute im Liveticker bei SPOX

Ihr seid unterwegs oder habt kein DAZN-Abo? Kein Problem! Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Geschehnissen des Spiels in Manchester.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. FC Arsenal

Manchester City vs. Arsenal, Übertragung: FA Cup heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Akanji, Aké - Rodrigo, Gündogan, Mahrez, Alvarez, Grealish - Haaland

Ederson - Walker, Stones, Akanji, Aké - Rodrigo, Gündogan, Mahrez, Alvarez, Grealish - Haaland FC Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Thomas, G. Xhaka, Saka, Ödegaard, Gabriel Martinelli - Nketiah

