Der HSV bestreitet heute gegen die Vancouver Whitecaps sein zweites Testspiel während der Winterpause. Wo Ihr das Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Testspiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Mittwoch, den 18. Januar, trifft der HSV im Testspiel auf die Vancouver Whitecaps. Das Duell zwischen dem Zweitligisten und dem MLS-Team beginnt um 15.00 Uhr im Marbella Football Center in Sotogrande.

Im spanischen Sotogrande bestreitet der HSV aktuell sein Wintertrainingslager. Im Zuge des Trainingslagers absolvierten die Hamburger bereits ein Testspiel. Im Duell gegen den SC Freiburg geriet der HSV mit 2:6 unter die Räder. Die heutige Partie markiert für den HSV das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Rückrundenstart am 29. Januar. Kann sich das Team von Tim Walter Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga holen?

Auch die Vancouver Whitecaps befinden sich aktuell in der Vorbereitung auf die neue Saison. Für die Vancouver Whitecaps, die seit 2011 in der MLS antreten, beginnt die neue Saison mit der Partie am 1. Spieltag gegen Real Salt Lake City am 26. Februar und damit der Kampf um die Playoff-Plätze. In der vergangenen Saison verpassten die Kanadier als Neunter der Western Conference die MLS-Playoffs.

HSV vs. Vancouver Whitecaps, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Im Pay-TV zeigt am heutigen Tag Sky das Testspiel zwischen dem HSV und den Vancouver Whitecaps live und in voller Länge. Der Sender überträgt die Begegnung ab 14.55 Uhr auf Sky Sport News (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event.

Als Sky-Kunden habt Ihr zudem die Möglichkeit, das Duell zwischen dem HSV und den Vancouver Whitecaps im Livestream zu sehen. Den kostenpflichtigen Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App oder Ihr bucht bei Sky das Angebot von WOW.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Der HSV selbst bietet am heutigen Tag einen Livestream des Testspiels gegen die Vancouver Whitecaps an. Den kostenlose Livestream des HSV könnt Ihr auf HSVtv auf der Website des Vereins oder auf dem HSV-YouTube-Kanal sehen.

© getty Wie schlägt sich der HSV im letzten Test vor dem Rückrundenauftakt?

HSV vs. Vancouver Whitecaps, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Partie: Testspiel

Testspiel Begegnung: HSV vs. Vancouver Whitecaps

HSV vs. Vancouver Whitecaps Datum: 18. Januar

18. Januar Anstoß: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Spielort: Marbella Football Center, Sotogrande (Spanien)

Marbella Football Center, Sotogrande (Spanien) Übertragung im TV: Sky Sport News

Übertragung im Livestream: Sky, HSVtv, HSV-YouTube-Kanal

HSV: Die kommenden Pflichtspiele

Nach dem Duell gegen die Vancouver Whitecaps geht es für den HSV mit dem Ligaalltag weiter. Zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga empfängt der HSV am 29. Januar Eintracht Braunschweig. Für den aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga stehen anschließend zwei Auswärtsspiele am 05. Februar gegen Hansa Rostock und am 11. Februar gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Programm.