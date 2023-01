Der Hamburger SV und der SC Freiburg treten am heutigen Freitag zu einem Testspiel gegeneinander an. SPOX teilt mit, wo sich dieses live im TV oder Livestream verfolgen lässt.

Nicht mehr lange, dann rollt der Ball in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga wieder. Nach der langen Unterbrechung durch die Weltmeisterschaft und der Winterpause geht es im deutschen Oberhaus am 20. Januar weiter, in der zweiten Spielklasse fällt der Startschuss in das Pflichtspieljahr 2023 eine Woche später am 27. Januar.

In Vorbereitung auf die jeweiligen Wiederanpfiffe nehmen es der Hamburger SV und der SC Freiburg im Rahmen eines Testspiels gegeneinander auf. Es ist das Duell der Tabellenzweiten: Die Rothosen belegen in der 2. Bundesliga den zweiten, der SC wiederum in der Bundesliga. Vergangene Saison standen sich die beiden Teams übrigens im Halbfinale des DFB-Pokals gegenüber, dabei siegte Freiburg auswärts 3:1.

Das Freundschaftsspiel steigt am heutigen Freitag, den 13. Januar. Ursprünglich sollte die Partie um 15 Uhr beginnen, die beiden Klubs haben sich jedoch auf eine neue und frühere Anstoßzeit geeinigt: 12.30 Uhr. Gespielt wird im spanischen Sotogrande.

© getty Der SC Freiburg spielt eine herausragende Bundesliga-Saison.

HSV vs. SC Freiburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Kann man sich das Testspiel HSV gegen Freiburg heute auch live im TV oder Livestream anschauen? Und wenn ja, dann wo?

Gute Nachricht: Ja, zu der Begegnung wird eine Übertragung angeboten. Zwar gibt es zwar nirgends im klassischen Fernsehen eine Ausstrahlung der 90 Minuten, dafür liefert mit dem SC Freiburg einer der beiden beteiligten Vereine selbst einfach einen Livestream. Hier geht es direkt zu der entsprechenden Seite.

Der Livestream ist kostenfrei abrufbar, begeben muss man dazu auf der Website des Bundesligisten. Der Stream lässt sich abgesehen davon aber auch in der SC-App verfolgen.

HSV vs. SC Freiburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hamburger SV - SC Freiburg

Hamburger SV - SC Freiburg Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 13. Januar 2023

13. Januar 2023 Anstoß: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Ort: Stadion Santa Maria Polo Cancha 1, Sotogrande, Spanien

Stadion Santa Maria Polo Cancha 1, Sotogrande, Spanien TV: -

- Livestream: scfreiburg.de

SC Freiburg: Testspiele und nächste Termine

2:2 gegen den FC Luzern, 1:1 gegen die Young Boys Bern, 3:2 gegen den FC Basel: Der SC hat im Dezember zwei Testspiel-Unentschieden und kürzlich einen Sieg eingefahren. Springt zur Bundesliga-Generalprobe noch ein Erfolgserlebnis heraus? Am 21. Januar gastieren die Breisgauer beim VfL Wolfsburg.

Termin Begegnung Rahmen 9. Dezember, Uhr SC Freiburg 2:2 FC Luzern Testspiel 22. Dezember, Uhr SC Freiburg 1:1 Young Boys Bern Testspiel 7. Januar, 15.00 Uhr SC Freiburg 3:2 FC Basel Testspiel 13. Januar, 12.30 Uhr SC Freiburg - Hamburger SV Testspiel 21. Januar, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - SC Freiburg Bundesliga 25. Januar, 20.30 Uhr SC Freiburg - Eintracht Frankfurt Bundesliga

HSV: Testspiele und nächste Termine

Die Hamburger haben seit Mitte November drei Freundschaftsspiele absolviert, davon zwei gewonnen und eines verloren. Auf ein 1:0 gegen Orange County und ein 7:0 gegen Ventura County Fusion folgte kürzlich ein 0:4 gegen den 1. FC Köln. In der 2. Liga geht es am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig wieder los.