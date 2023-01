Der FC Bayern testet heute gegen Red Bull Salzburg. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern München empfängt heute Red Bull Salzburg zu einem Testspiel. Wie ist der FC Bayern nach der langen Pause in Form? Darüber informieren wir Euch in unserem Liveticker.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das erste und einzige Testspiel vor der Bundesliga-Fortsetzung ist für das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach der langen WM-Pause eine wertvolle Standortbestimmung vor dem Spitzenspiel eine Woche später gegen RB Leipzig.

Vor Beginn: Der Anpfiff der Partie auf dem Bayern Campus erfolgt um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg wird nur auf FC Bayern.tv live, dem kostenpflichtigen linearen Fernsehsender des FC Bayern, live übertragen. Der Rekordmeister bietet den Livestream zum Spiel bei FCBayern.com und in der FC-Bayern-App kostenlos an.

FC Bayern München: Die ersten Spiele des FCB im Jahr 2023