Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli treffen heute zu einem Testspiel aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In nicht einmal einer Woche geht endlich die Bundesliga wieder los. Borussia Mönchengladbach selbst steigt am Sonntag, den 22. Januar, ins Geschehen ein, hat also noch ein wenig mehr Zeit, sich auf den Meisterschaftsbetrieb vorzubereiten. Teil dieser Vorbereitung ist das heutige Testspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli.

Die Begegnung der beiden Traditionsvereine wird um 14 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach.

© getty Marcus Thuram geht für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd.

Die Gladbacher gewannen am Mittwoch bereits ihr erstes Testspiel gegen einen Zweitligisten, als sie Arminia Bielefeld mit 4:0 bezwangen. Für die Tore sorgten Nathan Ngoumou (28.), Marcus Thuram (76.), Hannes Wolf (80.) und 4:0 Manu Koné. St. Pauli hingegen trifft am 21. Januar auf den dänischen Topklub FC Midtjylland. Für die Norddeutschen geht die 2. Bundesliga erst am 29. Januar gegen den 1. FC Nürnberg wieder weiter.

Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die, die daran interessiert sind, das Vorbereitungsspiel zwischen den Fohlen und den Hamburgern heute live zu verfolgen, müssen bei Sky vorbeischauen. Auf den Pay-TV-Sender ist während der Vorbereitungsphase stets Verlass, die Testspiele des FC Bayern München und Borussia Dortmund wurden in den vergangenen Tagen bereits von Sky übertragen, nun ist derselbe Sender - nämlich Sky Sport News - auch heute die richtige Anlaufstelle. Dort werden die Livebilder zu Gladbach-St.Pauli fünf Minuten vor Anpfiff gesendet.

Sky bietet zudem die Option an, die Begegnung auch im Livestream zu verfolgen. Zwei Varianten schalten Euch diesen frei: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits auch der Dienst WOW.

Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli

Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli Wettbewerb: Vorbereitungsspiel

Vorbereitungsspiel Datum: 14. Januar 2022

14. Januar 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Borussia Mönchengladbach liegt nach 15 Spielrunden mit 22 Zählern auf Rang acht der Bundesliga-Tabelle, fünf Punkte fehlen momentan auf die Champions-League-Plätze.