Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Donnerstag gegen den VfL Osnabrück. SPOX klärt in diesem Artikel darüber auf, wie sich die Begegnung live im TV und Livestream miterleben lässt.

Schlusslicht in der Tabelle mit nur neun Punkte nach 15 Spieltagen, fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer: Beim FC Schalke 04 sieht es nach dem direkten Wiederaufstieg von der 2. Bundesliga in die Bundesliga wieder stark danach aus, als ginge es zur kommenden Spielzeit wiederum direkt zurück in die Zweitklassigkeit.

Die durch die Weltmeisterschaft lange Bundesliga-Pause und somit lange Vorbereitungszeit, es in der Rückrunde besser zu machen, ist wohl der letzte Strohhalm, nach dem S04 unter Neu-Trainer Thomas Reis greifen kann.

Ehe am 21. Januar auswärts gegen Eintracht Frankfurt der Bundesliga-Wiederanpfiff ertönt, bestreiten die Gelsenkirchener gleich mehrere Testspiele. Gegen Rapid Wien gab es ein 2:2, gegen Hajduk Split setzte es eine 3:4-Niederlage. Nun gastiert Schalke beim VfL Osnabrück.

Der Drittligist empfängt den Bundesligisten am heutigen Donnerstag, den 22. Dezember im Stadion an der Bremer Brücke. Anstoß ist dort um 19 Uhr.

VfL Osnabrück vs. Schalke 04, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Eine offizielle Übertragung im TV gibt es zu Osnabrück gegen Schalke nicht, dafür jedoch eine Ausstrahlung im Livestream. Diesen bietet Schalke selbst auf seinem YouTube-Kanal an.

Eine andere Möglichkeit ist offenbar mindestens anmeldepflichtig, angeboten wird diese nämlich von der NOZ (Neue Osnabrücker Zeitung). Möglicherweise muss man nach der Registrierung auch noch zahlen, um den Livestream abrufen zu können.

VfL Osnabrück vs. Schalke 04, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: VfL Osnabrück - FC Schalke 04

VfL Osnabrück - FC Schalke 04 Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Donnerstag, 22. Dezember 2022

Donnerstag, 22. Dezember 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Bremer Brücke, Osnabrück

Bremer Brücke, Osnabrück Livestream: Schalke 04 auf YouTube, NOZ

FC Schalke 04: Die nächsten Termine

Termin Begegnung Rahmen/Wettbwerb 22.12., 19.00 Uhr VfL Osnabrück - FC Schalke 04 Testspiel 07.01., 15.30 Uhr FC Schalke 04 - FC Zürich Testspiel 21.01., 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 Bundesliga 24.01., 18.30 Uhr FC Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga 29.01., 15.30 Uhr FC Schalke 04 - 1. FC Köln Bundesliga

