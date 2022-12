Union Berlin absolviert am heutigen Samstag ein Testspiel gegen den FC St. Gallen. Lässt sich die Partie live im TV und Livestream verfolgen? SPOX verrät das in diesem Artikel.

Während sich in Katar die Weltmeisterschaft mit dem Spiel um Platz drei und dem Finale dieses Wochenende in den letzten Zügen befindet, nehmen die Bundesligisten nach ein paar freien Wochen allmählich wieder ihre Trainingsarbeit auf - in Vorbereitung auf den 16. Bundesliga-Spieltag ab dem 20. Januar.

Das trifft auch auf Union Berlin zu. Der momentane Tabellenfünfte bestreitet am heutigen Samstag, den 17. Dezember ein Testspiel gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz. Ausgetragen wird dieses im Stadion An der Alten Försterei, los geht es dort um 14.30 Uhr.

Gibt es zu dem Freundschaftsspiel auch eine Übertragung im TV und Livestream? SPOX teilt das im Folgenden mit.

© getty Union Berlin um Sheraldo Becker ist in der Bundesliga Tabellenfünfter.

Union Berlin vs. St. Gallen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die schlechte Nachricht: Im Fernsehen wird man das Testspiel zwischen Union und St. Gallen nirgends live verfolgen können. Die gute Nachricht: Dennoch muss man nicht unbedingt etwas verpassen, wenn man nicht gerade vor Ort im Stadion mit von der Partie ist.

Der Schweizer Erstligist bietet auf seiner Website nämlich einen Livestream an, dieser ist kostenlos und lässt sich ohne vorherige Anmeldung abrufen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu dem Stream. Eine andere Möglichkeit, die Partie live mitzuerleben, besteht nicht.

Union Berlin vs. St. Gallen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Union Berlin - FC St. Gallen

Union Berlin - FC St. Gallen Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 17. Dezember 2022

17. Dezember 2022 Anstoß: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin TV: -

- Livestream: tv.fcsg.ch (Website FC St. Gallen)

Union Berlin: Termine nach der Winterpause

Die Berliner haben übrigens bereits am Mittwoch ein Testspiel absolviert, dabei gingen sie vor heimischer Kulisse mit einem 2:0 gegen Hansa Rostock als Gewinner vom Feld. Das nächste Pflichtspiel ist für Union am 21. Januar, wenn die TSG Hoffenheim in Berlin gastiert.

Termin Begegnung Wettbewerb 21. Januar, 15.30 Uhr Union Berlin - TSG Hoffenheim Bundesliga 25. Januar, 20.30 Uhr Werder Bremen - Union Berlin Bundesliga 28. Januar, 15.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin Bundesliga 31. Januar, 20.45 Uhr Union Berlin - VfL Wolfsburg DFB-Pokal 04. Februar, 15.30 Uhr Union Berlin - Mainz 05 Bundesliga

Bundesliga: Tabelle mit Union Berlin

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer spielt eine starke Hinrunde, hat in der Liga von 45 möglichen Punkten 27 Zähler eingefahren - punktgleich mit Eintracht Frankfurt, dem Vierten. Zwischenzeitlich führte Union das Klassement sogar sieben Spieltage lang an, woraufhin jedoch zuletzt eine Schwächephase mit nu einem Sieg aus fünf Spielen (drei Niederlagen, ein Unentschieden) eintrat. Der momentane fünfte Rang berechtigt zur Teilnahme an der Europa League.