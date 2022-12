Der TSV 1860 München bestreitet heute sein bereits viertes Testspiel, der Gegner ist die SpVgg Bayreuth. Wir verraten, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach zwei Testspielen gegen Teams aus der Bundesliga (4:3 vs. Hertha BSC, 2:3 vs. TSG Hoffenheim) und der 2. Bundesliga (1:0 vs. 1. FC Nürnberg) bekommt es der TSV 1860 München heute mit einem vermeintlich leichteren Gegner zu tun: mit der SpVgg Bayreuth ist das Schlusslicht der 3. Liga zu Gast bei den Löwen.

Rund geht es am heutigen Dienstag, den 20. Dezember, auf dem Trainingsgelände des TSV 1860. Ab 13.30 Uhr wird dort gekickt.

Wo München vs. Bayreuth heute live im TV und Livestream gezeigt wird? SPOX liefert Antworten.

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Im linearen TV gibt es keine Möglichkeit, das heutige Testspiel live zu sehen. Vielmehr streamt 1860 die Partie gratis auf dem hauseigenen Youtube-Kanal Löwen.TV. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff startet dort der Stream.

© getty 1860 München trifft heute auf Bayreuth.

TSV 1860 München, Termine: Die Testspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 19.11.2022 16 Uhr Hertha BSC TSV 1860 München 3:4 16.12.2022 14 Uhr TSV 1860 München 1. FC Nürnberg 1:0 17.12.2022 15 Uhr TSG Hoffenheim TSV 1860 München 3:2 20.12.2022 13.30 Uhr TSV 1860 München SpVgg Bayreuth 08.01.2023 noch unbekannt 1. FC Kaiserslautern TSV 1860 München

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 20. Dezember 2022

20. Dezember 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Trainingsgelände TSV 1860

Trainingsgelände TSV 1860 TV: -

Livestream: LÖWEN.TV

Liveticker: -

© getty Im ersten Testspiel der WM-Pause hat 1960 München Hertha BSC 4:3 besiegt.

3. Liga, Tabelle: Der Stand nach dem 17. Spieltag