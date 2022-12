Zum Jahresabschluss empfängt der SC Freiburg die Young Boys Bern zu einem Testspiel. Wir verraten, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Zwei Tage vor Heiligabend steigt das dritte und letzte Testspiel des SC Freiburg in der verlängerten Bundesliga-Pause. Anfang Dezember trennte sich der Bundesligazweite 2:2 mit dem FC Luzern, vor einer Woche folgte ein 3:2-Sieg über den Karlsruher SC. Die Young Boys Bern sind aktuell in guter Form, sie führen die schweizer Super League mit großen Vorsprung an.

Wer sich im Test durchsetzt, erfahren wir am heutigen Donnerstag, den 22. Dezember, ab 14.30 Uhr. Dann wird die Partie im Europa Park-Stadion angepfiffen, gespielt werden 4x30 Minuten.

Das Stadion bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen, allerdings kann die Partie am Bildschirm verfolgt werden. Wo sie im TV und Livestream läuft, verrät SPOX.

SC Freiburg vs. Young Boys Bern, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

TV-Rechte am Testspiel hat sich niemand gesichert, allerdings gibt es online einen vollkommen kostenlosen Livestream. Der ist ganz einfach über die Website des Sport-Clubs zu empfangen.

© getty Der SC Freiburg empfängt zuhause die Young Boys Bern.

SC Freiburg, Termine: Die Testspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 09.12.2022 14Uhr SC Freiburg FC Luzern 2:2 16.12.2022 13.30 Uhr SC Freiburg Karlsruher SC 3:2 22.12.2022 14.30 Uhr SC Freiburg Young Boys Bern

SC Freiburg vs. Young Boys Bern, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg vs. Young Boys Bern

SC Freiburg vs. Young Boys Bern Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 22. Dezember 2022

22. Dezember 2022 Anstoß: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Ort: Europa Park-Stadion, Freiburg

Europa Park-Stadion, Freiburg TV: -

Livestream: scfreiburg.com

Liveticker: -

© getty Die Young Boys spielen bislang eine sehr gute Saison.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle