Nach UEFA-Sperre: Russland berät über Wechsel nach Asien

Nachdem der russische Fußball-Verband am 28. Februar 2022 von der UEFA und FIFA von allen Wettbewerben verbannt worden ist, überlegt dieser nun, zum asiatischen Fußball-Verband AFC zu wechseln. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Während der europaweiten EURO 2021 hatten noch Spiele in St. Petersburg stattgefunden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wurde der Verband von der Qualifikation zur WM 2022 in Katar ausgeschlossen. Auch an der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland darf Russland nicht teilnehmen.

Russland hat seitdem drei Freundschaftsspiele gegen Ex-Sowjetrepubliken absolviert: Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan. Mit dem Versuch des Übertritts zum asiatischen Fußball-Verband will Moskau wohl auch zeigen, dass es politisch nicht isoliert sei.