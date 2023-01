In der französischen Ligue 1 beginnt heute bereits der 17. Spieltag. Am Abend empfängt die Überraschungsmannschaft vom RC Lens den Spitzenreiter PSG. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wenn es im französischen Oberhaus zum Spitzenspiel kommt, dann darf der Hauptstadtklub Paris Saint-Germain mit all seinen Topstars natürlich nicht fehlen. Überraschender ist dagegen, wer dem amtierenden Meister heute gegenübertritt. Denn niemand geringeres als der Racing Club Lens, aus einer Kleinstadt (zirka 31.000 Einwohner) im Norden des Landes, ist derzeit auf Rang zwei der Tabelle zu finden.

Ein Zufall ist diese Platzierung aber gewiss nicht. Der Meister aus dem Jahr 1998 scheint wieder an die früheren glorreichen Tage anzuknüpfen. So gelangen dem Team von Trainer Franck Haise bereits Siege gegen viele der großen Klubs Frankreichs: 4:1 gegen Monaco, 3:0 gegen Toulouse und jeweils 1:0 gegen Marseille und Lyon, zuletzt ist man seit sechs Spielen ungeschlagen.

Die Favoritenrolle kommt aber dennoch dem Tabellenführer zu, der nach wie vor auf der Suche nach seinesgleichen ist. Diese Saison haben Mbappé, Neymar, Messi und Co. noch kein einziges Spiel verloren - ob national oder international. In der Ligue 1 musste man sich gar nur zweimal mit einem Remis begnügen, alle anderen Spiele endeten in Siegen. Einen Wermutstropfen gibt es für den Herausforderer aber dennoch: Mit Neymar (Sperre) und Messi (WM-Urlaub) werden zumindest zwei Topstars nicht im Aufgebot stehen können.

© imago images Neymar flog gegen Racing Straßburg nach einer Schwalbe vom Platz.

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Ligue 1 (Frankreich)

Ligue 1 (Frankreich) Spieltag: 17. Spieltag

17. Spieltag Datum: Sonntag, 01. Januar 2023

Sonntag, 01. Januar 2023 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Bollaert-Delelis in Lens

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV und Livestream

Das Spitzenspiel der Ligue 1 wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Alle Infos zu den Übertragungszeiten sowie dem notwendigen Abonnement gibt's im Folgenden.

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im Livestream

Die Ausstrahlung der Partie RC Lens vs. PSG wird bei DAZN voraussichtlich wenige Minuten vor Anpfiff (20.45 Uhr) ihren Anfang nehmen. Als Kommentator ist Stefan Galler im Einsatz, ihm assistiert Experte Alexis Menuge.

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt Ihr allerdings das entsprechende Abonnement. Neben einem Großteil aller Ligue 1-Spiele umfasst das Rechtepaket auch zahlreiche Spiele der UEFA Champions League sowie der Bundesliga. Auch NFL- und NBA-Fans kommen hier auf Ihre Kosten. Alle weiteren Infos zu den verschiedenen Angeboten gibt's hier.

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV

Neben der Übertragung via Stream bietet DAZN auch die Option, eine Auswahl des Liveprogramms im linearen Fernsehen zu bestaunen. Hierfür müsst Ihr allerdings in Besitz eines Receivers der Marke Sky Q sein. In diesem Fall könnt Ihr das entsprechende (vergünstigte) lineare Abo hinzubuchen.

Insofern Ihr bereits Inhaberin oder Inhaber dessen seid, müsst Ihr nur noch den Kanal DAZN2 einschalten. Hier wird das Spiel ab 20.35 Uhr Thema der Ausstrahlung sein.

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im Liveticker bei SPOX

Ihr habt kein DAZN-Abo, wollt aber trotzdem live dabei sein? Dann können wir Euch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RC Lens vs. PSG

RC Lens vs. PSG, Übertragung heute live: Ligue 1 im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle vor dem 17. Spieltag