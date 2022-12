Eintracht Frankfurt bestreitet heute ein Testspiel gegen den italienischen Topklub Atalanta Bergamo. SPOX verrät, wie das Duell der beiden Traditionsvereine live im TV und Livestream gesehen werden kann.

Während die Weltmeisterschaft in Katar aktuell die meisten Blicke aus der Fußballwelt auf sich zieht, kommen zum Jahresende in Europa auch die Vereine noch einmal zum Einsatz. So auch der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, der am heutigen Freitag, den 9. Dezember, das nächste Testspiel bestreitet. Und das nicht gegen einen unterklassigen Verein, sondern gegen den aktuellen Tabellensechsten der italienischen Serie A, gegen Atalanta Bergamo. Die Hessen selbst stehen in der Bundesliga ebenfalls gut da, sie liegen nämlich auf Rang vier, was im Moment die direkte Champions-League-Qualifikation bedeuten würde.

Für das Testspiel wird das Gewiss Stadium in Bergamo genutzt, um 20 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß. Auch wenn es nur ein Spiel von eher kleiner Bedeutung ist, verspricht es ein besonders zu werden, da zwischen den Fanclubs bereits seit 23 Jahren eine Fanfreundschaft besteht.

Am Freitag vor einer Woche siegte die SGE im ersten Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen mit 5:1. Morgen geht es dann in die dreiwöchige Winterpause, ehe am 3. Januar dann endlich wieder die Vorbereitung für die bevorstehende zweite Saisonhälfte beginnt.

© getty Eintracht Frankfurt bestreitet ein Testspiel gegen Atalanta Bergamo.

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer eine Übertragung zum Testspiel gegen Atalanta Bergamo sucht, wird bei Eintracht Frankfurt selbst fündig. Die Hessen zeigen das Duell nämlich live bei EintrachtTV, dem Videoportal des Bundesligisten. Das Abonnement für EintrachtTV ist mit Kosten in Höhe von 24,99 Euro pro Jahr versehen, Mitglieder bekommen einen Rabatt und können für 18,99 Euro dasselbe Angebot genießen. Dieses bilden alle Eintracht-Spiele im Re-Live, Pressekonferenzen, Interviews, Hintergrundberichte und vieles mehr.

Darüber hinaus ist die Begegnung auch im Pay-TV bei Sky zu sehen. Den Sender, den Ihr dafür einschalten müsst, heißt Sky Sport Bundesliga, dort geht die Übertragung fünf Minuten vor Anpfiff los. Dadurch, dass die Partie im TV bei Sky gezeigt wird, kann man sie auch beim selben Anbieter im Livestream verfolgen. Zwei Optionen ermöglichen den Zugriff darauf - das SkyGo-Abonnement oder WOW.

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 9. Dezember 2022

9. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Ort: Gewiss Stadium, Bergamo (Italien)

Gewiss Stadium, Bergamo (Italien) TV: Sky

Livestream: EintrachtTV , SkyGo , WOW

, , Liveticker: SPOX

