Der TSV 1860 München und der 1. FC Nürnberg treffen heute in einem Testspiel aufeinander. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die bereits fast vier Wochen andauernde Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht kurz vor dem Höhepunkt. Am Sonntag machen Argentinien um Superstar Lionel Messi und Titelverteidiger Frankreich unter sich aus, wer den Pokal in die Höhe stemmen darf. Langsam aber sicher kehren jedoch auch die Vereine wieder zurück auf den Fußballplatz, so auch in Deutschland.

Am heutigen Freitag, den 16. Dezember, bestreiten der Drittligist TSV 1860 München und der Zweitligist 1. FC Nürnberg beide ihr erstes Testspiel im Zuge der Vorbereitung für die Rückkehr des Meisterschaftsbetriebes im neuen Jahr. Um 14 Uhr wird das Spiel auf dem Trainingsgelände der Münchner angepfiffen.

© getty Der TSV 1860 München bestreitet gegen den 1. FC Nürnberg sein erstes Testspiel.

Beide Teams planen jeweils fünf Testspiele, vorwiegend gegen deutsche Klubs. Die Löwen etwa kriegen es morgen direkt mit der TSG Hoffenheim zu tun, der Club trifft im Rahmen des Trainingslagers im türkischen Belek am 10. Januar auf den FC Schalke 04.

1860 München vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung kümmern sich die beiden Klubs heute selbst. Niederbayern TV und München TV bieten zwei Möglichkeiten, beim Testspiel live mit dabei zu sein. Aber auch auf der Nürnberger Website fcn.de wird das Duell in voller Länge übertragen.

Darüber hinaus sind beide Vereine auch auf YouTube aktiv. Dort könnt Ihr gratis und ohne eine Art von Registrierung das Spiel mitverfolgen.

1860 München vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1860 München (3. Liga) vs. 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

1860 München (3. Liga) vs. 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga) Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Freitag, 16. Dezember 2022

Freitag, 16. Dezember 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Trainingsgelände des TSV 1860 in München

Trainingsgelände des TSV 1860 in München Livestream: Niederbayern TV, München TV, fcn.de, YouTube (TSV 1860 München und 1. FC Nürnberg)

1860 München: Die Testspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Freitag, 16.12.2022 14 Uhr 1860 München - 1. FC Nürnberg Samstag, 17.12.2022 15 Uhr TSG Hoffenheim - 1860 München Dienstag, 20.12.2022 13.30 Uhr 1860 München - SpVgg Bayreuth Sonntag, 08.01.2023 14 Uhr 1860 München - 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 08.01.2023 17 Uhr 1860 München - UTA Arad

1. FC Nürnberg: Die Testspiele im Überblick