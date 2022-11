Während in Katar die Weltmeisterschaft stattfindet, bestreitet Borussia Dortmund heute gegen die Lion City Sailors mit dem Restkader ein Testspiel. Wir Ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Gestern ist die deutsche Nationalmannschaft mit einer 1:2-Niederlage gegen Japan in die Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Im 26 Mann großen Kader des DFB-Teams befinden sich dabei auch einige Spieler von Vizemeister Borussia Dortmund, darunter Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Youssoufa Moukoko oder Julian Brandt. Während sie also im Golfstaat um den fünften Weltmeistertitel für Deutschland kämpfen, bereiten sich die Vereine schon mal langsam aber sicher auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor, der allerdings noch in weiter Ferne liegt. Der BVB macht dies in Form eines Trainingslagers in Singapur, Malaysia und Vietnam, der sogenannten ASIA TOUR 2022.

Im Rahmen des Trainingslagers bestreitet der BVB am heutigen Donnerstag, den 24. November, ein Testspiel gegen den singapurischen Erstligisten Lion City Sailors. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr deutscher Zeit, gespielt wird im Jalan Besar Sports Centre in Kallang.

BVB, Übertragung des Testspiels: Lion City Sailors vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung des Testspiels gegen die Lion City Sailors kümmert sich der BVB selbst, indem er es auf der Videoplattform namens BVB-TV anbietet. Dort sind im Laufe der Saison alle Bundesliga-, Europapokal- und DFB-Pokal-Spiele des BVB zu sehen, außerdem auch Live-Pressekonferenzen, Reportagen sowie aktuelle News und alles Wissenswerte rund um den Champions-League-Klub.

Zugriff auf BVB-TV bekommt man mit einem Abonnement, für das es monatlich 1,99 Euro zu zahlen gilt. Einige Sachen sind jedoch auch kostenlos abrufbar, so auch das heutige Testspiel gegen die Lion City Sailors. Kostenlos lässt es sich auch auf der YouTube-Seite des BVB verfolgen.

Darüber hinaus ist auch der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung des Testspiels verantwortlich. Der Kanal, der das Spiel zeigt, heißt Sky Sport Bundesliga (HD). Dort geht die Übertragung um 13.25 Uhr los, Flo Malburg schlüpft danach in die Rolle des Kommentatoren. Im Livestream von Sky lässt sich das Spiel mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW sehen.

Bayern toppt sie alle! Vereine mit den meisten WM-Fahrern © getty 1/26 Wie gewohnt ist der FC Bayern bei der Weltmeisterschaft gut vertreten. Doch gibt es einen Klub, der noch mehr Spieler stellt? Wir blicken auf die Vereine mit den meisten WM-Fahrern. © getty 2/26 ATLÉTICO MADRID (11): Nahuel Molina, Rodrigo de Paul (Argentinien), Axel Witsel, Yannick Carrasco (Belgien), Ivo Grbic (Kroatien), Joao Felix (Portugal), Alvaro Morata, Koke, Marcos Llorente (Spanien), ... © getty 3/26 ... Antoine Griezmann (Frankreich), José Maria Gimenez (Uruguay) © getty 4/26 JUVENTUS TURIN (11): Angel di Maria, Leandro Paredes (Argentinien), Alex Sandro, Bremer, Danilo (Brasilien), Adrien Rabiot (Frankreich), Arkadiusz Milik, Wojciech Szczesny (Polen), Dusan Vlahovic, Filip Kostic (Serbien), Weston McKennie (USA) © getty 5/26 AJAX AMSTERDAM (11): Daley Blind, Davy Klaassen, Jurrien Timber, Kenneth Taylor, Remko Pasveer, Steven Berghuis, Steven Bergwijn (Niederlande), Mohammed Kudus (Ghana), Edson Alvarez, Jorge Sanchez (Mexiko), Dusan Tadic (Serbien) © imago images 6/26 BORUSSIA DORTMUND (11): Julian Brandt, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Youssoufa Moukoko (Deutschland), Thomas Meunier, Thorgan Hazard (Belgien), Jude Bellingham (England), Gregor Kobel (Schweiz), ... © getty 7/26 ... Giovanni Reyna (USA), Raphael Guerreiro (Portugal) © getty 8/26 PARIS ST. GERMAIN (11): Marquinhos, Neymar (Brasilien), Lionel Messi (Argentinien), Kylian Mbappé (Frankreich), Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha (Portugal), Keylor Navas (Costa Rica), ... © imago images 9/26 ... Achraf Hakimi (Marokko), Carlos Soler, Pablo Sarabia (Spanien) © getty 10/26 TOTTENHAM HOTSPUR (11): Cristian Romero (Argentinien), Richarlison (Brasilien), Pierre-Emile Höjbjerg (Dänemark), Eric Dier, Harry Kane (England), Hugo Lloris (Frankreich), Ivan Perisic (Kroatien), Pape Sarr (Senegal), Heung-Min Son (Südkorea), ... © getty 11/26 ... Ben Davies (Wales), Rodrigo Bentancur (Uruguay) © getty 12/26 AL HILAL (12): Abdulellah Al-Malki, Abdullah Otayf, Ali Al-Bulaihi, Mohamed Kanno, Mohammed Al-Burayk, Mohammed Al-Owais, Nasser Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Salem Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Saud Abdulhamid, Yasser Al-Shahrani (Saudi-Arabien) © getty 13/26 FC CHELSEA (12): Conor Gallagher, Mason Mount, Raheem Sterling (England), Mateo Kovacic (Kroatien), Hakim Ziyech (Marokko), Denis Zakaria (Schweiz), Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly (Senegal), Cesar Azpilicueta (Spanien), ... © getty 14/26 ... Christian Pulisic (USA), Thiago Silva (Brasilien), Kai Havertz (Deutschland) © getty 15/26 REAL MADRID (13): Eden Hazard, Thibaut Courtois (Belgien), Eder Militao, Rodrygo, Vinicius Junior (Brasilien), Antonio Rüdiger (Deutschland), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Karim Benzema (Frankreich), ... © getty 16/26 ... Daniel Carvajal, Marco Asensio (Spanien), Federico Valverde (Uruguay), Luka Modric (Kroatien) © getty 17/26 MANCHESTER UNITED (14): Christian Eriksen (Dänemark), Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford (England), Antony, Casemiro, Fred (Brasilien), Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot (Portugal), ... © getty 18/26 ... Lisandro Martinez (Argentinien), Facundo Pellistri (Uruguay), Raphael Varane (Frankreich), Tyrell Malacia (Niederlande) © imago images 19/26 ALL SADD (15): Abdelkarim Hassan, Akram Afif, Ali Assadalla, Boualem Khoukhi, Hassan Al-Haydos, Meshaal Barsham, Mohammed Waad, Mosaab Khidir, Moustafa Mashaal, Pedro Correia, Saad Al-Sheeb, Salem Al-Hajri, Tarek Salman (Saudi-Arabien), ... © imago images 20/26 ... André Ayew (Ghana), Woo-Young Jung (Südkorea) © getty 21/26 FC BARCELONA (16): Ansu Fati, Eric Garcia, Ferran Torres, Gavi, Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets (Spanien), Ronald Araujo (Uruguay), Jules Koundé, Ousmane Dembelé (Frankreich), Robert Lewandowski (Polen), Raphinha (Brasilien), ... © getty 22/26 ... Andreas Christensen (Dänemark), Marc-André ter Stegen (Deutschland), Frenkie de Jong, Memphis Depay (Niederlande) © getty 23/26 MANCHESTER CITY (16): Jack Grealish, John Stones, Kalvin Phillips, Kyle Walker, Phil Foden (England), Aymeric Laporte, Rodrigo (Spanien), Bernardo Silva, Joao Cancelo, Ruben Dias (Portugal), Julian Alvarez (Argentinien), Kevin De Bruyne (Belgien), ... © imago images 24/26 ... Ederson (Brasilien), Ilkay Gündogan (Deutschland), Nathan Aké (Niederlande), Manuel Akanji (Schweiz) © getty 25/26 FC BAYERN MÜNCHEN (17): Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Thomas Müller (Deutschland), Matthijs de Ligt (Niederlande), Sadio Mané (Senegal), Alphonso Davies (Kanada), ... © getty 26/26 ... Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez (Frankreich), Josip Stanisic (Kroatien), Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun), Noussair Mazraoui (Marokko)

Zu guter Letzt bietet auch DAZN die Partie an, die Adrian Geiler ab 13.30 Uhr kommentiert. Der Streamingdienst, der im Fußballbereich auch Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1 und noch mehr anbietet, verlangt ein Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

BVB, Übertragung des Testspiels: Lion City Sailors vs. Borussia Dortmund heute im Liveticker

Ansonsten bietet auch SPOX eine Möglichkeit, beim Testspiel der Dortmunder live mit dabei zu sein. Wir tickern die Begegnung ausführlich mit.

