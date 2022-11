1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Gegen OGC Nizza hat der 1. FC Köln heute die Möglichkeit den Achtelfinaleinzug perfekt zu machen. Doch wo lässt sich das Spiel eigentlich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt auf.

Nur wenige Mannschaften der Top 5-Ligen können wohl mit Fug und Recht von sich behaupten, innerhalb kürzester Zeit den Aufstieg vom Abstiegskandidaten zum Europa-Teilnehmer geschafft zu haben. Der 1. FC Köln gehört gewiss dazu.

Noch vor zwei Jahren war die größte Sorge, im deutschen Oberhaus überhaupt mithalten zu können, nun ist man drauf und dran ins Achtelfinale der Conference League einzuziehen. Ein Beleg für die tolle Arbeit, die im Verein seit dem Aufstieg geleistet wird.

Damit das Weiterkommen jedoch gelingen soll, müssen die Rheinländer nochmal aufs Neue der starken Belastungen der letzten Wochen Trotzen und alle noch verfügbaren Kräfte sammeln. Gegen das Ligue 1-Team und Spitzenreiter OGC Nizza muss am heutigen Donnerstag nämlich unbedingt ein Sieg her, will man das Schicksal noch in der eigenen Hand behalten. Andernfalls droht dem Effzeh das vorzeitige Turnierausscheiden.

1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wie kommt Köln ins Achtelfinale

Zunächst einmal sei erwähnt, dass es, für den direkten Einzug ins Achtelfinale zwingend dem ersten Tabellenplatz bedarf. Der Gruppenzweite muss sich schließlich noch einmal in einer Zwischenrunde, den sogenannten Playoffs behaupten.

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist derzeit noch beides möglich. Gewinnt man tatsächlich das Spiel gegen Nizza, so wäre zumindest der zweite Rang sicher. Geben die Tschechen vom 1. FC Slovacko zeitgleich Schützenhilfe, indem man wenigstens Unentschieden gegen Partizan Belgrad spielt, ist sogar der Gesamtsieg drin.

Gewinnt man das Spiel allerdings nicht, dann ist man ohne Umschweife ausgeschieden. Selbst bei einem Remis gegen Nizza und einer gleichzeitigen Niederlage Belgrads wäre man aufgrund des verlorenen direkten Duells vom laufenden Wettbewerb eliminiert.

1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Conference League

Spieltag: 6. Spieltag (Gruppenphase)

Datum: Donnerstag, 3. November

Anpfiff: 21.00 Uhr

Spielort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie hat sich das ebenfalls in Köln ansässige Unternehmen RTL gesichert. Alle Infos zur Ausstrahlungszeit sowie den Zugriffsbeschränkungen findet Ihr im folgenden.

1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa League heute live im TV

Ob das Spiel im linearen Fernsehen zu sehen sein wird, war lange Zeit unklar. Da RTL neben den Übertragungsrechten der Conference League auch über die der Europa League verfügt und diese zeitgleich stattfindet, musste eine Entscheidung getroffen werden: Welche Partie wird im Free-TV gezeigt?

Hier die gute Nachricht für alle Anhänger des Effzeh: Das Unternehmen hat sich tatsächlich für das sechste Gruppenspiel Kölns entschieden. Damit läuft das Spiel kostenlos für alle im Free-TV bei RTL. Die Vorberichterstattung zur Partie wird bereits ab 20.15 Uhr zu sehen sein.

1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa League heute im Livestream

Darüber hinaus stellt das Unternehmen selbstverständlich auch einen Livestream zur Verfügung. Dieser wird in der hauseigenen Mediathek bei RTL+ zu finden sein.

Den Zugriff lässt sich das Unternehmen allerdings mit wenigstens 4,99 Euro pro Monat bezahlen. Es sei denn, Ihr nehmt den kostenlosen Probemonat in Anspruch.

1. FC Köln vs. OGC Nizza, Übertragung: Europa League heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ werden wir auch einen Liveticker zur Partie anbieten. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Informationen zur Partie. Schaut gerne einmal vorbei.

