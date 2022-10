UEFA: Präsident Aleksander Ceferin bestätigt Kandidatur für weitere Amtszeit

UEFA-Chef Aleksander Ceferin hat am Samstag beim Treffen der Mitgliedsverbände in Frankfurt/Main offiziell bestätigt, dass er auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union 2023 in Portugal erneut für die Präsidentschaft kandidieren werde. Das gab die UEFA bekannt.

Das Meeting fand im Vorfeld der Qualifikations-Gruppenauslosung für die EURO 2024 in Deutschland am Sonntag (12.00 Uhr) statt.

Der 54 Jahre alte Slowene bedankte sich bei allen 55 Mitgliedsverbänden für ihre schriftlich ausgedrückte Unterstützung seiner erneuten Kandidatur.

Seit 2016 steht Ceferin der UEFA vor.