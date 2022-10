Im Olympiastadion München treten am heutigen Sonntag die Legenden-Mannschaft des FC Bayern München und TSV 1860 München gegeneinander an. Kann man das Derby live im TV und Livestream verfolgen? SPOX verrät, wie es mit der Übertragung aussieht.

FC Bayern München gegen TSV 1860 München - und das im Olympiastadion von München: Was es zuletzt in den 2000er-Jahren gegeben hat, wird es auch am heutigen Sonntag, den 23. Oktober mal wieder geben. Die beiden Vereine aus der bayrischen Landeshauptstadt nehmen es miteinander auf. Dabei treten allerdings nicht die aktuellen Profis an, sondern die jeweiligen Legendenauswahlen beider Klubs.

Die Begegnung im Olympiastadion findet anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks statt und ist zugleich eine Partie für den guten Zweck. Die Ticketeinnahmen des Benefizspiels kommen nämlich gemeinnützigen Organisationen zugute.

Anstoß ist um 14.30 Uhr, gespielt werden dann zweimal 35 Minuten. Auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz zwischen Olympiastadion und Olympiahalle gibt es bereits ab 10 Uhr ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm für alle Besucher.

© FC Bayern München Für den FC Bayern sind unter anderem Claudio Pizarro und Giovane Elber im Einsatz.

Wer zeigt / überträgt Legendenderby FC Bayern vs. TSV 1860 München heute live im TV und Livestream?

Wird man das Legenden-Derby eigentlich auch live im TV und Livestream sehen können, wenn man nicht selbst vor Ort ist? Hier gibt es Informationen zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Legendenderby FC Bayern vs. TSV 1860 München heute live im TV?

Ja, Bayern München gegen 1860 München lässt sich heute auch bequem von Zuhause aus verfolgen. Sport1 hat sich nämlich die Rechte an der Übertragung gesichert und geht um 14.15 Uhr auf Sendung. Kommentieren wird Markus Höhner.

Sport1 ist ein Free-TV-Sender, dementsprechend könnt Ihr kostenlos einschalten.

Wer zeigt / überträgt Legendenderby FC Bayern vs. TSV 1860 München heute im Livestream?

Das trifft dann ebenso auch auf den Livestream zu, den Sport1 anbietet. Dieser ist auf sport1.de zu finden und lässt sich gratis sowie ohne vorherige Anmeldung öffnen.

Wer zeigt / überträgt Legendenderby FC Bayern vs. TSV 1860 München heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Bayern München Legenden - TSV 1860 München Legenden

FC Bayern München Legenden - TSV 1860 München Legenden Rahmen: Benefizspiel zum 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks

Benefizspiel zum 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks Datum: 23. Oktober 2022

23. Oktober 2022 Anstoß: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Ort: Olympiastadion München

Olympiastadion München TV: Sport1

Livestream: Sport1.de

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Teilnehmer

Auf beiden Seiten haben sich einige Ikonen angekündigt. Das sind die Aufgebote.