Am 4. Spieltag der Conference League bekommt es der 1. FC Köln heute mit Partizan Belgrad zu tun. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr Conference-League-Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Partizan Belgrad und der 1. FC Köln duellieren sich am heutigen Donnerstag, den 13. Oktober, im Rahmen des 4. Spieltags der Conference League. Der Anstoß des Europapokalspiels, welches im Stadion Partizana in Belgrad ausgetragen wird, ist für 18.45 Uhr angesetzt.

Seit vier Pflichtspielen wartet der 1. FC Köln aktuell auf einen Sieg, die letzten drei Duelle verloren die heutigen Gäste zudem. In der vergangenen Woche absolvierte der 1. FC Köln das Hinspiel gegen Partizan Belgrad. Mit 0:1 verlor das Team von Steffen Baumgart das Duell in der Conference League knapp. Zum Selbstbewusstsein des 1. FC Köln dürfte darüber hinaus auch die 5:2-Derbypleite gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag nicht beigetragen haben. Kann der 1. FC Köln heute gegen Partizan Belgrad zurückschlagen?

Die drei Zähler kann der 1. FC Köln für das Weiterkommen in der Conference League dringend gebrauchen. In der Gruppe D befinden sich die Kölner aktuell mit vier Punkten auf Rang drei, mit nur einen Zähler mehr führt Partizan Belgrad die Tabelle der Gruppe D an. In Gruppe D sind die Abstände sehr gering. Ebenfalls einen Zähler vor dem 1. FC Köln liegt aktuell Nizza, etwas abgeschlagen ist der 1. FC Slovacko mit einem Punkt. Mit einem Sieg gegen Partizan Belgrad könnte der 1. FC Köln in der Tabelle an seinem heutigen Gegner vorbeiziehen und sich damit in eine gute Ausgangslage für die verbleibenden zwei Duell in der Conference League bringen.

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Partizan Belgrad: Popovic - Urosevic - Vujacic - Markovic - Filipovic - Menig - Traoré - Natcho - Diabaté - Gomes - Pavlovic

Popovic - Urosevic - Vujacic - Markovic - Filipovic - Menig - Traoré - Natcho - Diabaté - Gomes - Pavlovic 1. FC Köln: Schwäbe - Pedersen - Soldo - Kilian - Schindler - Kainz - Martel - Duda - Huseinbasic - Adamyan - Dietz

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Die Conference-League-Partie zwischen Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln überträgt heute kein Sender live im TV. Ihr könnt das Europapokalspiel jedoch live und vollumfänglich im Livestream verfolgen - beim Streamingdienst RTL+.

Der beginnt seine Übertragung der Begegnung am heutigen Donnerstag um 18.10 Uhr. Zur gleichen Zeit könnt Ihr auf RTL+ die Conference League zudem in der Konferenz verfolgen, und damit auch die Partie zwischen Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 18.45 Uhr.

© getty Kann sich der 1. FC Köln heute für die 0:1-Hinspielniederlage revanchieren?

Ein Abonnement bei RTL+ kostet 4,99 Euro im Monat. Der Streamingdienst bietet Euch die Möglichkeit, sein Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen. Das Abo benötigt Ihr, um am Abend das Conference-League-Duell zwischen Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln zu verfolgen.

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 4. Spieltag, Conference League

4. Spieltag, Conference League Begegnung: Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln Datum: 13. Oktober

13. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Stadion Partizana, Belgrad

Stadion Partizana, Belgrad Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Übertragung im Liveticker: SPOX

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe D im Überblick