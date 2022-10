FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Datum, Termin, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Zum 50. Jubiläum des Olympiastadions veranstalten die beiden Münchner Traditionsvereine Bayern und 1860 ein Legendenbenefizspiel. Alle Infos zum Datum, Termin, Ort, den Teilnehmern sowie der Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Wir schreiben das Jahr 1972. Nach drei langen Jahren der Bauzeit eröffnete die Stadt München eines ihrer langersehnten Prestigeprojekte: das Olympiastadion. Errichtet wurde es, der Name lässt es bereits vermuten, anlässlich der Olympischen Sommerspiele, die 1972 in München stattfinden sollten.

In den folgenden Jahrzehnten jedoch war es insbesondere der Fußball, der dem Park seinen Stempel aufdrückte; sowohl den Bayern als auch Stadtkonkurrent 1860 diente das Stadion lange Zeit als Heimspielstätte. So ist es also auch gewiss kein Zufall, dass eben jene beiden Münchner Traditionsvereine 50 Jahre später das Jubiläum vor Ort zelebrieren dürfen.

Repräsentiert werden die beiden Vereine allerdings nicht von aktiven Akteuren, sondern von einer jeweiligen Legendenauswahl bestehend aus früheren Spielern. Bei den Bayern wird Giovane Élber die Rolle des Kapitäns einnehmen, die Löwen werden werden von Benny Lauth angeführt.

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Datum, Termin, Ort, Infos

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Teilnehmer

Die vollständigen Kader sind zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch nicht bekannt, dennoch haben schon diverse Legenden ihre Teilnehmer bestätigt.

FC Bayern Legends 1860 München Legenden Giovane Élber (C) Benny Lauth (C) Klaus Augenthaler Thomas Riedl Claudio Pizarro Michael Hofmann Paulo Sergio Marco Kurz Martin Demichelis Bernhard Winkler Daniel van Buyten Horst Heldt Sammy Kuffour Thomas Miller Ivica Olic

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match hat sich der Privatsender Sport1 gesichert. Alle Infos zur Ausstrahlung via TV und Stream gibt's im Folgenden.

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Übertragung im TV

Da es sich bei Sport1 um einen frei empfangbaren Sender handelt, müsst Ihr lediglich zur entsprechenden Zeit einschalten. Die Übertragung beginnt um 14.15 Uhr, damit also nur eine Viertelstunde vor Anstoß. Als Kommentator wird Markus Höhner im Einsatz sein.

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Übertragung im Livestream

Gute Nachrichten auch für all diejenigen, die sich die Partie im Stream zu Gemüte führen möchten: Sport1 wird in der Tat eine kostenfreie simultane Übertragung via Internet anbieten.

Diese findet Ihr auf der hauseigenen Website. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

© getty Giovane Élber wird das Legendenteam des FC Bayern anführen.

FC Bayern vs. TSV 1860 München, Legendenderby: Das Olympiastadion im Steckbrief