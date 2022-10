Hat Cristiano Ronaldo etwa einen neuen Jubel? Die "Siuuu"-Pose des Portugiesen gilt als legendär und ist seit vielen Jahren ein Markenzeichen des Weltstars. Seit kurzem scheint Cristiano Ronaldo aber Gefallen an einem neuen Jubel gefunden zu haben. Doch was bedeutet der neue Jubel von CR7? SPOX klärt auf.

Seit vielen Jahren ist Cristiano Ronaldo bekannt für seinen berühmt-berüchtigten "Siuuu"-Jubel. Bei seinen vergangenen Treffern jubelte CR7 jedoch auf eine andere Art und Weise. Was hat es damit auf sich?

Cristiano Ronaldo: Was bedeutet der neue Jubel von CR7?

Beim Ligaduell gegen den FC Everton zeigte Cristiano Ronaldo der Öffentlichkeit zum ersten Mal seinen neuen Jubel. Bei seinem Jubel nach dem 2:1-Siegtreffer am 10. Premier-League-Spieltag gegen den FC Everton verschränkte Ronaldo die Arme, legte den Kopf in den Nacken und Schloss die Augen, ganz so als würde der Portugiese schlafen.

Und genau darauf spielt der neue Jubel von Cristiano Ronaldo an. Die Pose ist ein selbstironischer Verweis auf die Schlafposition von Cristiano Ronaldo, welche der Stürmer bei den Reisen mit der Mannschaft einnimmt.

© getty Auch nach seinem Treffer gegen Sheriff Tiraspol am 5. Europa-League-Spieltag zeigte Cristiano Ronaldo seine neue Jubelpose.

Dabei handelt es sich um einen Insider-Witz zwischen den Manchester-Spielern Casemiro, Antony und Diogo Dalot, die sich darüber amüsieren, dass der Weltstart bei Flugreisen in einer nahezu aufrechten Position schläft. Laut der Website des Vereins zeigt der Jubel zudem den Zusammenhalt unter den Spielern in Erik ten Hags Mannschaft.

Ist der legendäre "Siuuu"-Jubel von Cristiano Ronaldo damit Geschichte? Das wird die Zukunft zeigen. Aber der Jubel beim Treffer gegen den FC Everton war keine einmalige Aktion. Zuletzt zelebrierte Cristiano Ronaldo bei seinem Tor zum 3:0-Endstand gegen Sheriff Tiraspol am 5. Europa-League-Spieltag auf die gleiche Art und Weise.

Cristiano Ronaldo: Vereinsstationen im Überblick

Jahr Station 2022-2003 Sporting Lissabon 2003-2009 Manchester United 2009-2018 Real Madrid 2018-2021 Juventus Turin seit 2021 Manchester United

Am 29. September 2002 debütierte Cristiano Ronaldo in der Profimannschaft von Sporting Lissabon. Seit diesem Zeitpunkt erzielte der Stürmer zahlreiche Tore, die ebenso viele Jubelposen zur Folge hatten. Früh erregte er die Aufmerksamkeit einiger europäischer Topteams. Im Jahr 2003 schloss er sich Manchester United und Alex Ferguson an und errang dort zahlreiche Erfolge, wie zum Beispiel den Champions-League-Titel 2008.

© getty Der legendäre Siuuu-Jubel. So zelebrierte Cristiano Ronaldo in den vergangenen Jahren einen seiner Treffer.

Noch erfolgreicher war Ronaldos Zeit bei Real Madrid. Nach Madrid wechselte Cristiano Ronaldo im Jahr 2009. Nach vier Champions-League-Titeln verließ er den spanischen Topklub in Richtung Turin. Inzwischen läuft Ronaldo erneut für Manchester United auf.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief