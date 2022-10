Ballon d'Or 2022, Übertragung: Verleihung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Ballon d'Or wird heute der prestigeträchtigste Preis, den ein Fußballer erhalten kann, an den besten Spieler der Saison 2021/22 vergeben. Wie Ihr die Verleihung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Das Kalenderjahr 2022 neigt sich langsam dem Ende entgegen, im Fußball wird es daher Zeit, den besten Spieler der abgelaufenen Saison 2021/22 mit dem Ballon d'Or zu küren. Die französische Zeitschrift France Football verteilt daher am heutigen Montag, den 17. Oktober, zum 66. Mal die prestigeträchtigste Trophäe, die ein Einzelspieler im Fußball gewinnen kann. Die Veranstaltung findet wie üblich im Théâtre du Châtelet in der französischen Hauptstadt Paris statt. Um 20.30 Uhr geht es los.

Neben dem Ballon d'Or werden im Rahmen der Verleihung auch andere individuelle Preise vergeben: der Ballon d'Or féminin für die Weltfußballerin der Saison, die Jaschin-Trophäe für den Welttorhüter der Saison, die Kopa-Trophäe für den weltbesten U21-Spieler und die Müller-Trophäe für den Torjäger der Saison.

© getty Wer wird Lionel Messis Nachfolger?

Ballon d'Or 2022, Übertragung: Verleihung heute live im TV und Livestream

Wer die Gala live verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender ist es nämlich, der auch in diesem Jahr den Ballon d'Or live überträgt. Dafür müsst Ihr den Sender Sky Sport News (HD) anmachen, wo um 20 Uhr die ersten Livebilder aus Paris gezeigt werden. Parallel dazu ist die Verleihung auch bei skysport.de und in der Sky-App via Livestream zu sehen. Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr dabei völlig kostenlos.

Ballon d'Or 2022, Übertragung: Verleihung heute im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Ereignis natürlich nicht fehlen, aus diesem Grund wird die komplette Veranstaltung in Form eines detaillierten Livetickers abgebildet. So erfahrt Ihr, wer der Nachfolger von Lionel Messi wird.

Ballon d'Or 2022: Die 30 Nominierten

Großer Favorit auf den Ballon d'Or und auf die Nachfolge von Lionel Messi, der übrigens nicht nominiert ist, ist Karim Benzema von Real Madrid. Der Franzose gewann in der vergangenen Saison mit den Königlichen die spanische Meisterschaft, den spanischen Superpokal und die Champions League. Mit 44 Treffern und 17 Assists in 47 Spielen leistete der Stürmer einen erheblichen Beitrag zu diesen Titelgewinnen, vor allem in der Königsklasse brillierte der 34-Jährige von Runde zu Runde.

Neben der Änderung des für den Ballon d'Or relevanten Zeitraums wurde auch die Zahl der Journalisten von 170 auf nun 100 verkleinert (Top 100 Nationen der FIFA-Rangliste). Bei der Punktevergabe werden neben der individuellen Leistung zudem die der Mannschaft des nominierten Spielers sowie das sportliche Verhalten (Fairplay) berücksichtigt. Pro Jurymitglied werden für fünf Spieler absteigend Punkte vergeben. Der seiner Meinung nach beste Spieler bekommt dabei sechs Punkte, der zweitbeste vier, der drittbeste drei, der viertbeste zwei und der fünftbeste einen Punkt. Der Spieler, der zum Schluss addiert die meisten Punkte hat, gewinnt den Ballon d'Or 2022.