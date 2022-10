1. FC Köln vs. Partizan Belgrad, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer in der Conference League, in der Bundesliga den BVB geschlagen: Es läuft für den 1. FC Köln. Nachgelegt werden soll heute Abend gegen Partizan Belgrad. Wie Ihr bei dem Spiel live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, zeigen wir Euch hier.

Die Euphorie rund um den 1. FC Köln ist zurecht groß in diesen Tagen: Zuletzt wurde der BVB in der Bundesliga in die Schranken gewiesen - inklusive aufkommender interner Diskussionen -, und auch in der Conference League ist die Mannschaft von Steffen Baumgart erfolgreich in die Saison gestartet: Nach einem Sieg und einem Remis rangieren die Domstädter mit vier Punkten auf Platz Eins in der Gruppe D.

Nun wartet der serbische Vertreter Partizan Belgrad, der mit zwei Remis der erster Verfolger der Kölner darstellt. Mit einem Sieg im RheinEnergieSTADION könnte das Team aus der Hauptstadt an den Kölner vorbeiziehen.

Die werden da selbstverständlich etwas gegen haben, es spricht also alles für ein interessantes Duell. Wie Ihr dem Aufeinandertreffen im TV, Livestream und Liveticker beiwohnen könnt, erklären wir Euch hier.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Der Free-TV-Sender RTL ist sowohl für die Übertragung der Europa League als auch für die der Conference League verantwortlich. Im Zuge dessen zeigt der Kanal das Spiel 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad live und in voller Länge.

© getty Den ersten Sieg für den 1. FC Köln in der Conference League gab es am 2. Spieltag gegen den 1. FC Slovacko.

Die Ausstrahlung startet dabei bereits um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, ehe um 21.00 Uhr der Anpfiff der Partie erfolgt. Die Begleitung der Partie übernimmt das folgende Team:

Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Experte: Karl-Heinz Riedle

Darüber hinaus wird das Spiel auch bei RTL+ übertragen. Dort könnt Ihr neben dem Einzelspiel auch eine Konferenz von Europa League- und Conference League-Partien schauen.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad, Übertragung: Conference League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, der Partie bei RTL zu folgen, kann ebenfalls auf einen Liveticker zurückgreifen. Dieser versorgt Euch mit allen Informationen zu den 90 Minuten.

Hier geht es direkt zum Liveticker der Partie 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad Wettbewerb: Conference League

Conference League Spieltag: 3

3 Datum: 06. Oktober 2022

06. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: RheinEnergieSTADION, Köln

RheinEnergieSTADION, Köln TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad: Die Tabelle der Gruppe D