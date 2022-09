Testspiele: Kamada schießt Japan zum Sieg - Davies muss verletzt runter - Brasilien ohne Mühe

Daichi Kamada hat den deutschen WM-Gruppengegner Japan zum Testspiel-Sieg gegen die USA in Düsseldorf geführt. Der Profi von Eintracht Frankfurt erzielte beim 2:0 (1:0) den Führungstreffer (24.) für die Asiaten, Kaoru Mitoma (88.) traf spät zur Entscheidung.

Die Japaner, am 23. November erster Gegner der DFB-Elf in Katar, zeigten sich spielfreudig und hatten mit Maya Yoshida (Schalke) und Wataru Endo (Stuttgart) zwei weitere Bundesliga-Profis in der Startaufstellung.

Bei den US-Amerikanern, die auch in Katar dabei sind, startete der Dortmunder Giovanni Reyna. Auch am kommenden Dienstag gegen Ecuador testen die Japaner in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Costa Rica, ebenfalls WM-Gruppengegner des DFB, verpasste dagegen einen Sieg knapp. Gegen das ebenfalls für die Endrunde qualifizierte Südkorea kassierte das Team von Trainer Luis Fernando Suarez spät den Ausgleich zum 2:2 durch Superstar Heung-Min Son (85.). Zuvor hatte Hee-Chan Hwang Südkorea in Führung gebracht (28.), ehe Jewison Bennette das Spiel per Doppelpack drehte (41., 63.). Costa Ricas Torhüter Esteban Alvarado sah nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte (79.).

Brasilien siegte ohne große Mühe mit 3:0 (3:0) gegen Ghana. Marquinhos (9.) und Richarlison (28./40.) trafen für die Selecao. WM-Gastgeber Katar kassierte in Wien mit 0:2 (0:2) gegen Kanada erst die zweite Niederlage in den jüngsten elf Spielen. Cyle Larin (4.) und Jonathan David (13.) trafen früh für die Nordamerikaner um Bayern-Profi Alphonso Davies, die erst zum zweiten Mal nach 1986 an einer WM-Endrunde teilnehmen.

Alphonso Davies verletzt ausgewechselt - leichte Entwarnung

Verletzungssorgen gibt es jedoch um Bayern-Profi Alphonso Davies. Der 21-Jährige musste nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler in der 60. Minute ausgewechselt werden. Doch es gibt leichte Entwarnung: Kanada-Trainer John Herdman sagte nach dem Sieg: "Ich glaube, er ist in Ordnung. Er hat auf der Bank gesessen und gelächelt. Ich denke also, es geht ihm gut." Für Kanada geht es nun am Dienstag weiter gegen Uruguay weiter. Ob Davies vor seiner Rückkehr zum FC Bayern zum Einsatz kommen wird, bleibt fraglich.

In einem weiteren Duell zweier WM-Teilnehmer besiegte Iran in St. Pölten in Österreich den zweimaligen Weltmeister Uruguay mit 1:0 (0:0). Mehdi Taremi vom FC Porto (79.) erzielte das späte Siegtor für die Asiaten, die in der Vorrunde auf England, Wales und die USA treffen.