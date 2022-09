Thomas Häßler spricht über gesundheitliche Probleme: "Ich bin nicht todkrank"

Thomas Häßler hat sich nach den Sorgen um seine Gesundheit zu Wort gemeldet. "Ich bin nicht todkrank, aber die Ursachen sind leider noch ungeklärt", sagte der Weltmeister von 1990 der Bild.

Häßler lässt aus gesundheitlichen Gründen sein Traineramt beim Berliner Sechstligisten BFC Preussen aktuell ruhen.

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, berichtete der 56-Jährige weiter. Häßler klagte bei einer Ansprache an die Mannschaft plötzlich über Gedächtnisverlust und Tinnitus. Medizinische Untersuchungen sollen Aufschluss über die Gründe für seine Beschwerden geben. "Ich bin gespannt, was die Auswertungen nächste Woche ergeben. Ich wurde in fast allen Abteilungen eines Ärzte-Hauses in Charlottenburg auf den Kopf gestellt", sagte Häßler.

Er wolle nach eigener Aussage so schnell wie möglich an die Seitenlinie zurückkehren. Zudem habe er viel Zuspruch seiner früheren Teamkollegen Rudi Völler, Pierre Litbarski, Andreas Brehme und Thomas Berthold erhalten.

"Wir hoffen hier alle, dass er so schnell wie möglich zurückkehren kann", sagte BFC-Sportchef Pierre Seifert.