Stadtderby in der Premier League! Am heutigen Sonntag stehen sich mit City und United die beiden Topklubs aus Manchester gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Derby live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eigentlich könnte man wohl an jedem Premier League-Spieltag ein hochkarätiges Duell finden. An diesem Wochenende jedoch wird es ganz besonders leichtfallen, denn: in Manchester kommt es zum 155. Stadtderby zwischen City und United.

Dabei ist es alles andere als einfach, hier einen klaren Favoriten zu benennen. Naheliegend ist natürlich, dass dem amtierenden Premier League-Sieger um Startrainer Pep Guardiola die niedrigen Quoten zukommen. Aber auch die gastierenden Red Devils haben nach anfänglichen Problemen wieder in die Spur gefunden und belegen nun den fünften Tabellenplatz bei einem Spiel weniger.

Für beide Mannschaften ist das Derby der Auftakt in eine lange Phase ausschließlich englischer Wochen. Allein im Oktober kommen auf die Teams insgesamt neun Spiele zu. In einem dermaßen wegweisenden Saisonabschnitt gilt es, gleich von Beginn an beste Leistungen abzurufen.

© getty Manchester City empfängt heute Manchester United zum Derby.

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 9. Spieltag

9. Spieltag Datum: Sonntag, 2. Oktober

Sonntag, 2. Oktober Anpfiff: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Spielort: Etihad Stadium in Manchester

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer sich das Stadtderby von Manchester heute live im TV oder Livestream zu Gemüte führen möchte, der hat genau einen Anlaufpunkt: das Pay-TV-Unternehmen Sky. Denn: Der Anbieter besitzt die exklusiven Übertragungsrechte des Spiels.

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Aber wie kann man die Partie nun im Stream verfolgen? Ganz einfach. Alles was Ihr dafür benötigt, ist das Livesport-Abonnement der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Damit bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky aktuell zur Verfügung stehen. Das beinhaltet unter anderem auch die Spiele der englischen Premier League oder alle Samstagsspiele der deutschen Bundesliga.

Der Kostenpunkt für eine solche Mitgliedschaft liegt derzeit bei 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Alle weiteren Informationen findet Ihr über den folgenden Link.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV

Alternativ dazu könnt Ihr Euch das Spektakel auch im linearen Fernsehen zu Gemüte führen. Hierfür braucht es allerdings den Sky Q-Receiver sowie das zugehörige Sportpaket. Beides in Kombination ist zum aktuellen Zeitpunkt für 20 Euro pro Monat im Jahresabo erhältlich. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Ihr seid bereits in Besitz all dieser Dinge? Dann müsst Ihr heute nur noch den Kanal Sky Sport Premier League zur entsprechenden Zeit einschalten. Bereits ab 14.30 Uhr wird man sich hier dem Geschehen in Manchester widmen. Als Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Darüber hinaus gibt es noch einen dritten Übertragungsweg: Den Liveticker. Wer das Match also gerne in Textform verfolgen will, der oder die sei auf unseren hauseigenen Ableger verwiesen. Hier liefern wir Euch Updates im Minutentakt, sodass Ihr garantiert immer Up-to-date bleibt.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Manchester United.

Premier League, Manchester City vs. Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Cancelo, Aké, Dias, Walker - Gündogan, Rodri, de Bruyne - Foden, Haaland, Silva

Ederson - Cancelo, Aké, Dias, Walker - Gündogan, Rodri, de Bruyne - Foden, Haaland, Silva Manchester United: De Gea - Malacia, Martinez, Varane, Dalot - Eriksen, McTominay, Fernandes - Sancho, Ronaldo, Antony

Manchester City vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 9. Spieltag