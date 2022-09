Großbritannien, Nationalhymne "God save the King": Neuer Text, Strophen, Entstehung, Melodie

Generationen lang lief für britische Teams die gleiche Nationalhymne. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II hat Großbritannien jedoch ein neues Staatsoberhaupt - und damit auch eine "neue" Nationalhymne. Alle Informationen zu "God save the King" liefern wir Euch hier bei SPOX.

Über 70 Jahre lang diente Königin Elizabeth II als Oberhaupt des britischen Königshauses. Seit 1952 lautete die Nationalhymne von Großbritannien deshalb "God save the Queen". Das Lied war zudem die Nationalhymne Neuseelands sowie die Königshymne aller Commonwealth Realms. Queen Elizabeth II starb am 08. September 2022 und trat damit die Thronfolge der britischen Monarchie an ihren Sohn King Charles III ab. Mit seiner Inthronisierung ändert sich auch die Nationalhymne Großbritanniens.

Großbritannien, Nationalhymne "God save the King": Melodie

Laut dem Werk The Oxford Companion to Music von Peter Scholes gab es vor der Veröffentlichung von "God save the King" einige Lieder, die der Melodie der heutigen Hymne entsprechen oder große Ähnlichkeiten mit dieser aufweisen. So verweist Scholes auf ein Cembalostück von John Bull aus dem Jahr 1619 sowie auf einige Werke des Liedermachers Henry Purcell, die mit denselben Noten wie die Nationalhymne beginnen und die Worte "God save the King" beinhalten.

© getty "God save the King" wird ab sofort für die Englische Nationalmannschaft als Hymne ertönen.

Die Melodien von "God save the King" und "God save the Queen" unterscheiden sich nicht. Lediglich der Text der britischen Nationalhymne ändert sich je nach Geschlecht des aktuellen britischen Monarchen. Im Text der Nationalhymne wird damit das Queen durch King ersetzt, zudem werden die Pronomen des Liedtextes angepasst (beispielsweise: him statt her).

Großbritannien, Nationalhymne "God save the King": Der Text

God save our gracious King,

Long live our noble King,

God save the King! Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the King!

O Lord, our God arise,

Scatter his enemies

And make them fall;

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

Thy choicest gifts in store

On him be pleased to pour;

Long may he reign;

May he defend our laws,

And ever give us cause

With heart and voice to sing,

God save the King!

Großbritannien, Nationalhymne "God save the King": Strophen und Entstehung

Zum ersten Mal wurde "God save the King" im Thesarus Musicus 1744 veröffentlicht. Diese Version unterscheidet sich textlich leicht von der aktuellen Nationalhymne. 1745 wurde "God save the King" in England und Schottland popularisiert. So wurde das Lied zu dieser Zeit in den Theatern Londons gesungen, als patriotisches Zeichen und zur Unterstützung von King George II.

© getty Beim Finale der Europameisterschaft 2022 hallte noch "God save the Queen" durch das Wembley-Stadion.

Es gibt keine eindeutige Version von "God save the King". So wurde seit 1745 der Text des Liedes verändert, auch die Anzahl der Strophen variierte über die Jahre. Ursprünglich bestand "God save the King" aus sechs Strophen, die letzten drei Strophen des Liedes werden in der Regel jedoch nicht mehr gesungen. So gilt die Version von "God save the King" mit drei Strophen als die Standard-Version in Großbritannien.