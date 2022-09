Claudio Pizarro, Abschiedsspiel: Datum, Termin, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Am kommenden Wochenende wird eine Vereinslegende des SV Werder Bremen verabschiedet: Claudio Pizarro. Wann und wo wird das Abschiedsspiel stattfinden? Wer nimmt Teil? Wo könnt Ihr die Veranstaltung im TV und Livestream verfolgen? Wir versorgen Euch mit den Antworten!

Eigentlich hätte das Abschiedsspiel schon viel früher stattfinden sollen, hat Claudio Pizarro nach seinem vierten Aufenthalt bei Werder doch 2020 bereits seine Karriere beendet - aufgrund der Corona-Pandemie musste seine Ehrung allerdings verschoben werden.

Mit ein wenig Verzögerung werden nun also drei Mannschaften (SV Werder, Team International und FC Bayern Legendenteam) in 3x30 Minuten gegeneinander antreten. Pizarro wird dabei die Trikots aller drei Mannschaften überstreifen, jeweils mit der gewohnten Nummer 14.

Alle Informationen über Datum, Termin, Ort, Teilnehmer und die Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX!

Claudio Pizarro, Abschiedsspiel: Datum, Termin, Ort

Am kommenden Samstag, den 24. September, ist es soweit: um 17.30 Uhr werden sich die drei Mannschaften am Osterdeich die Ehre geben. Spielstätte ist das wohninvest Weserstadion, das bereits kurz nach Bekanntgabe des Termins restlos ausverkauft war.

© getty Claudio Pizarro wird am 24. September im Weserstadion verabschiedet.

Claudio Pizarro, Abschiedsspiel: Teilnehmer

"Ich habe fast alle Spieler selbst eingeladen", offenbarte Pizarro dem Weserkurier, wer aber genau teilnehmen wird, wollte der 43-Jährige noch nicht verraten - zumindest in Gänze. Ein paar der Akteure sind nämlich schon bekannt, vor allem, wenn es um die Teams des SV Werder und des FC Bayern geht.

Für Bremen werden prominente Weggefährten Pizarros auflaufen. Torsten Frings, Per Mertesacker, Tim Borowski, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Mikael Silvestre, Felix Wiedwald, Peter Niemeyer, Clemens Fritz, Marco Bode und Dieter Eilts sind mit von der Partie - ebenso wie Max Kruse, denn er hat ja jetzt Zeit", wie Pizarro in Anspielung an dessen Suspendierung beim VfL Wolfsburg sagte. Ob Offensivstratege Diego ebenfalls kommen kann, steht noch nicht ganz fest, da der 37-Jährige aktuell noch in Brasilien aktiv ist.

Bei den Bayern sind nicht ganz so viele Namen bekannt. Klar ist aber, dass Giovane Elber, Philipp Lahm, Paulo Sergio, Andreas Ottl und Owen Hargreaves dabei sind. Eigentlich sollte auch Franck Ribery mitspielen, der Franzose muss aufgrund von Knieproblemen aber absagen.

Ein noch größeres Mysterium ist die Weltauswahl. Einzig Pizarros jüngerer Bruder, Diego Pizarro, steht fest, die weiteren Akteure sollen noch geheim bleiben. "Es kommen unter anderem Schauspieler und Profis aus anderen Sportarten", sagte Pizarro, "lasst euch einfach überraschen".

Claudio Pizarro, Abschiedsspiel: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr keine Tickets für das Stadion ergattern konntet, könnt Ihr die drei Abschiedsmatches von Claudio Pizarro auch ganz einfach gemütlich von zuhause verfolgen. Sat.1 überträgt die Veranstaltung nämlich ab 17 Uhr live im Free-TV. Kommentiert wird das Spektakel von Wolff-Christoph Fuss, als Reporter sind Matthias Opdenhövel und Daniel Boschmann vor Ort.

Parallel bietet der Sender auch einen Livestream des Ganzen an - wie gewohnt könnt Ihr diesen über ran.de empfangen.

Claudio Pizarro, Abschiedsspiel: Wichtigste Infos

Veranstaltung : Abschiedsspiel von Claudio Pizarro

Abschiedsspiel von Claudio Pizarro Datum: 24. September

24. September Anpfiff: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Spielort: wohninvest Weserstation, Bremen

wohninvest Weserstation, Bremen Übertragung im TV: Sat.1

Übertragung im Livestream: ran.de

Abschiedsspiel: Claudio Pizarros Statistiken für Werder Bremen und den FC Bayern