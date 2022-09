1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Am 2. Spieltag der Gruppenphase der Conference League empfängt der 1. FC Köln heute den 1. FC Slovacko. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko heute live in der Conference League: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für den 1. FC Köln steht bei der Rückkehr aufs internationale Parkett das erste Heimspiel an. In der Conference League hat der Bundesligist am heutigen Donnerstag, 15. September, den 1. FC Slovacko aus der tschechischen Stadt Uherské Hradiště zu Gast. Angepfiffen wird die Partie des 2. Spieltags der Gruppenphase um 21 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Sportlich verlief der Conference-League-Auftakt für die Geißböcke gut. Bei OGC Nizza gab es ein 1:1. Wären da nicht die Ausschreitungen zwischen "Fans" beider Lager gewesen. 32 Menschen wurden bei den Krawallen verletzt, vier mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach der 0:1 Niederlage in der Bundesliga am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin ist Köln auf Wiedergutmachung aus - und heiß auf den ersten Sieg. Der 1. FC Slovacko holte vor einer Woche beim 3:3 gegen Partizan Belgrad ebenfalls einen Punkt.

Conference League: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Spielbeginn Heim Gast Do., 15. September 18.45 Uhr AZ Alkmaar FC Vaduz Do., 15. September 18.45 Uhr Apollon Limassol SC Dnipro-1 Do., 15. September 18.45 Uhr KAA Gent Shamrock Rovers Do., 15. September 18.45 Uhr Djurgardens IF Molde FK Do., 15. September 18.45 Uhr Slavia Prag KF Ballkani Suhareka Do., 15. September 18.45 Uhr CFR Cluj Sivasspor Do., 15. September 18.45 Uhr Zalgiris Vilnius FC Basel Do., 15. September 18.45 Uhr Pjunik Erewan Slovan Btatislava Do., 15. September 21 Uhr Basaksehir FK AC Florenz Do., 15. September 21 Uhr Rigas Futbola Skola Heart of Midlothian Do., 15. September 21 Uhr FCSB Bukarest RSC Anderlecht Do., 15. September 21 Uhr Silkeborg IF West Ham United Do., 15. September 21 Uhr Hapoel Beer Sheva FC Villarreal Do., 15. September 21 Uhr Lech Posen Austria Wien Do., 15. September 21 Uhr 1. FC Köln 1. FC Slovacko Do., 15. September 21 Uhr Partizan Belgrad OGC Nizza

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

An dieser Stelle haben wir eine gute Nachricht - speziell für die Anhänger des 1. FC Köln. Die Partie gegen den 1. FC Slovacko wird heute live im Free-TV übertragen. RTL zeigt das Spiel ab 20.15 Uhr. Moderatorin Laura Papendick und die beiden Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund werden Euch durch den Abend begleiten.

Mit einem Abonnement bei RTL+ könnt Ihr die Partie heute alternativ auch im Livestream verfolgen. Das Abo bei RTL+ ist kostenpflichtig - Ihr könnt das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D